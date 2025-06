Juli Poggio contra Luz Tito: ¿sinceridad brutal o envidia encubierta?

Juli Poggio no tuvo filtro al opinar sobre Luz Tito tras la final de Gran Hermano, y sus palabras le jugaron una mala pasada en redes sociales. Allí fue tildada de "envidiosa" y "malas vibras", en una irónica referencia a su clásico hashtag: #FueraMalasVibras.

Todo comenzó en Rumis, el programa donde comparte panel con La Tía Sebi, quien recordó cómo fue la salida de Julieta durante su edición del reality. En ese momento, la modelo había abandonado la casa en medio de una ovación, con pasarela incluida y el esperado reencuentro con Santiago del Moro: "Cuando bajaste del auto y estaba toda la gente que te daba regalitos, fue muy épico", destacó el panelista.

Luz Tito consiguió en tercer lugar en la final de Gran Hermano

En esa línea, Sebi comparó con lo que ocurrió con Luz Tito, finalista de la última edición, y señaló que en la transmisión apenas se mostró su recorrido hacia el estudio: "Mostraron casi nada de cuando bajó del auto y fue hacia el estudio", comentó. Fue entonces cuando la mediática lanzó, sin filtro: " Por algo es ".

Esa frase desató la polémica. Todo indicaría que entre las jóvenes que obtuvieron el tercer lugar en sus respectivas ediciones no hay buena onda fuera de cámara. El comentario de Poggio dividió a las redes: algunos celebraron su sinceridad, mientras que otros la acusaron de minimizar el momento de otra finalista.

La repercusión fue tal que Poggio se vio obligada a dar explicaciones: "La cancelada más sacada de contexto que me pasó alguna vez", comenzó diciendo, e intentó contextualizar su comentario: "Estábamos hablando de que quizás ustedes notaron que la final no tuvo tanta emoción. Justo Sebi decía que le habría gustado que muestren más la pasarela de Luz, y lo único que dije yo fue: 'por algo será'".

El dicho popular dice "no aclares que oscurece", pero Juli siguió con su defensa: "Quise referirme a que por algo será que no mostraron ese momento... capaz no estaba tan efusivo, no vendía tanto, o quizás no había tanta gente ".

"Jamás dije eso para insinuar que Luz no tenía fans o no tenía aguante. Nunca fue algo en contra de ella", remarcó y continuó: "Estoy tranquila porque sé que no lo dije con mala intención. Pero estuve mal, porque siento que fue super injusto". Sobre el detrás de escena, agregó: "En el corte fuimos a saludar con Dani (Cellis). Dani primero saluda a Luz, y con Romi (Uhrig) fuimos a saludar a Ulises. Nos retaron por eso y me quedé re mal. Le dije a Dani: 'Ay, no saludé a Luz'".

Para cerrar, Juli Poggio aseguró que le va a escribir un mensaje a Luz Tito para aclarar la situación: "Está todo bien, no tengo nada contra ninguna mujer", en esta línea redobló la apuesta y acusó a los propios fandoms de crear rivalidades donde no las hay.