Florencia Carignano le paró el carro a Lilia Lemoine que la invitó a pelear: "Tendría que tratar de estudiar algo"

La diputada nacional Florencia Carignano cruzó a su par libertaria Lilia Lemoine, luego de que la cosplayer la acusara de "comerse los mocos" y la desafiara a pelear en un "ring de box" por los cruces que hubo en el Congreso Nacional entre ambas la semana pasada, a partir de la confirmación de la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"¿Cómo vamos a discutir con alguien que piensa que la tierra es plana?", chicaneó la diputada santafesina ante la 750, y tras señalar que se encontraba abocada de forma entera a la tarea electoral, en el marco de los comicios que se realizarán este domingo en la provincia de Santa Fe. "Tendría que aprovechar y agarrar libros, tratar de estudiar algo, para pasar por personas un poco más dignas, porque es bastante indignante la oposición que tenemos", especificó sobre su rival.

"Yo estudié mucho como para ir a pelear. Nunca se me hubiera ocurrido pelear con nadie. No vengo del barro, vengo de la militancia, vengo de una carrera, de dos másters ", aseguró Carignano, quien además apuntó a que Lemoine es parte de un grupo de legisladores que son "brutas" y se toman su rol "a la joda", porque "no se informan". "Tenemos que terminar con eso. Pero tampoco vamos a permitir que nos sigan insultando. Conmigo se acabó la dulzura. No voy a permitir que nos digan cualquier cosa", advirtió después.

"No quieren debatir el Garrahan, no quieren financiar las universidades. Sé que las universidades son ajenas a ellos, pero hay un montón de pibas y pibes que todos los días se levantan y quieren hacer una carrera", lamentó Carignano en comunicación con el programa La Mañana que conduce Víctor Hugo Morales. "Es muy difícil nuestra tarea en el Congreso porque hay una plaga de esta gente", agregó.

Lilia Lemoine en el Congreso Nacional.

Al otro evento al que se refirió Carignano fue la escena que montó Lemoine el último miércoles cuando se acercó a la habitual marcha de los jubilados, que suelen reprimir los operativos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Ir a provocar como hizo esta chica ayer, es innecesario y de mal gusto ", señaló.

"Es como el Presidente provoca al niño autista. Se ensañan con gente que la está pasando mal. ¿Cuánto te tuvieron que haber despreciado de niño, no haberte querido?", comparó la santafesina, en relación al caso de Ian Moche de 12 años, quien emprendió acciones legales contra el mandatario por los memes que compartió burlándose de él.

Florencia Carignano reaccionó ante las palabras de Milman y lo atacó con dureza en su intervención.

Por otro lado, la diputada insistió en la necesidad de "generar un gobierno peronista en dos años" para poder ampliar la Corte Suprema y terminar con la proscripción contra su jefa política. "Hay que hacer lo que haya que hacer para que Cristina pueda demostrar su libertad", sostuvo.

La pelea entre ambas es de larga data, pero el último conflicto que estalló fue a partir de que Carignano trató de "locas" y "gatos" a ella y a su par Nadia Márquez, también de La Libertad Avanza (LLA), en la intervención en la que apuntó con fuerza a Gerardo Milman y sus implicaciones en la causa que investiga el intento de magnicidio ejercido contra CFK.