El Duka destrozó al Kun Agüero y lo tildó de títere del poder económico: "No les molesta ser usados"

Andrés Ducatenzeiler, más conocido como "el Duka" es uno de los referentes deportivos que más se posiciona políticamente respecto a la realidad argentina. Sin pelos en la lengua, el ex presidente de Independiente cargó fuertemente contra Sergio "el Kun" Agüero, ex futbolista que defiende las ideas de la libertad de Javier Milei. Con posiciones equidistantes, sus declaraciones son fuegos cruzados que no dejan de llamar la atención.

Fue en el stream Enterate Ahora que el Duka, no se guardó absolutamente nada: "El Kun es un desclasado. La opinión del Kun Agüero no tiene ninguna relevancia. Ya mismo en Independiente no tiene la importancia que tuvo en su momento, cuando él podría haber vuelto Independiente como había prometido", disparó.

Andrés Ducatenzeiler

En la misma línea, también opinó: "Podría haber sido dirigente Independiente, pero vino la idea con que se la compre un club árabe, cuestiones que tienen que ver con una mentalidad de ser siempre empleado, de ser siempre dependiente de las grandes corporaciones de dinero, en este en este momento el mundo árabe", dijo en relación al plan del gobierno de Milei que tiene como objetivo privatizar los clubes deportivos para convertirlos en sociedades anónimas.

El Duka no escatimó en críticas e irónicamente deslizó que Agüero es mejor como comunicador que como referente político y hasta elogió sus participaciones en programas en donde el ex deportista es realmente famoso: "La palabra de él es totalmente -por lo menos para mí- sin ninguna relevancia. Sí me parece bien que haga de streamer y que promueva cuestiones que tiene que ver con la juventud porque fue un deportista de excepción".

El navegador no soporta este contenido.

Sin embargo, para el ex presidente de Independiente, no hay dudas de que el posicionamiento político del Kun, es destructivo para el país: "Ahora, cuando él quiere intervenir en política no tiene la preparación ni la formación, ni la convicción, sino que lo hace en función de un poder económico y también lo que hace es sacarle -por ser un exfutbolista famoso- trabajo a periodistas que trabajaron por una convicción, por un sueño, como puede ser cualquiera de ustedes".

El Duka, realizó un análisis digno de un filósofo moderno respecto a la implicancias de los jugadores como el Kun Agüero tienen una responsabilidad superlativa para la construcción de la opinión pública: "Los ex futbolistas quieren representar jugadores, venderlos y comprarlos, representar a árabes, comprar clubes, ser dirigentes... no se puede eso. No está bien que el poder económico utilice a estos personajes que no tienen una formación (en su gran mayoría), adecuada para entender que son usados, o que tal vez la tienen y no les molesta ser usados, pero perjudican a otras personas que sin tener ese poder económico, han trabajado y estudiado para cumplir un empleo, una profesión que lo hacen con mayor preparación".