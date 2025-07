Pampita viajó a Nueva York y él aprovechó para el after office: "Martín Pepa estaría hace tiempo con una compañera"

La tercera persona en discordia en la separación entre Carolina "Pampita" Ardohain y Martín Pepa es una compañera de trabajo de la empresa en la que trabaja él, que vendría con este vínculo desde hace bastante tiempo, al punto que en el último viaje de la modelo a Nueva York, el novio intentó sacársela de encima de forma tan sospechosa que despertó la alerta de la ex de Benjamín Vicuña.

Al igual que lo sucedido en el recital de Coldplay, cuando el CEO de una empresa se vio sorprendido por la kiss cam mientras abrazaba a su gerenta de Recursos Humanos, la historia entre Pepa y su amante también era bastante pública en el mundo de la firma en la que trabajan. La información la brindó el periodista Pepe Ochoa en Sálvese quien pueda, el programa que conduce Yanina Latorre en América TV.

"Pepa es parte de una empresa y estaría zonceando hace tiempo con una compañera. Toda la empresa tiene el dato, entonces Pampita cuando se fue para allá, él se la intentó sacar de encima y Pampita se habría enterado de esta forma", explicó Ochoa. La forma sospechosa de comportarse del empresario lo dejaron en offside y pusieron en jaque a la relación, que no aguantó mucho más.

Lo cierto es que Pepa manifestó su disconformidad con la falta de encuentros con la modelo y que ella le planteó viajar para mejorar la pareja. "Ella es bastante intensa", explicó Ochoa en ese sentido y como un factor extra para sumar a la decisión de la separación, que explotó tras que descubriera a la mujer queriendo acercársele a su novio mientras ella estaba allá.

Pampita y Martín Pepa se separaron el 9 de julio.

Respecto a la mujer en cuestión, desde el programa de América TV revelaron que "no es conocida", sino una mujer que trabaja en una firma y nada más. Los antecedentes de Pepa, en ese sentido, no aportaban mucha tranquilidad, de acuerdo a lo que contó la panelista Majo Martino.

"No está bien visto en el ambiente, es bastante fiestero. Cuando Pampita se puso con él, todos dijeron: 'uh'", recordó la ex Bailando por un sueño. La revelación de ella fue sostenida, también, por Ochoa, quien remarcó que Pepa "es un tipo que le gusta la joda y sabe organizar fiestas".

El tuit con el chat y la confirmación de la separación de Pampita y Martín Pepa.

Es probable que esa información no fuera expuesta por la madre de Pepa, cuando se reencontró con Pampita en la caminata a Luján en la que se vieron y que la llevó a escribirse y verse con el polista. En ese momento la soltería era una característica que ella y su ex compañero de viaje de egresados compartían. Lo que no se sabía era lo difícil que iba a ser abandonarla para él.