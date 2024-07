Pepe no aceptó las disculpas de Olga y ¿le metieron un carpetazo?: la denuncia por violación grupal

Todo comenzó como una broma de mal gusto que rápidamente se transformó en una guerra sin cuartel. Resulta que el hijo de Araceli González y Adrián Suar, Tomás Kirzner, hizo polémicas declaraciones en Olga y provocó el enojo de Pepe Cibrián, que no dudó en amenazar con iniciarle acciones legales. La polémica estalló luego de que el hijo de los actores recordara una charla que el director teatral tuvo años atrás con Susana Giménez. en la cual debatieron sobre la adopción de infancias por parte de parejas homosexuales. En aquel momento, el dramaturgo reveló que una nena le había contado que para sobrevivir tenía que recurrir a la prostitución.

Raphael Dufort

Y por ese motivo, le había preguntado a la contutora qué prefería: que la niña esté en la calle o que esté con él. Esta última frase fue la que usó Toto Kirzner para burlarse de Pepe. "¿Calle o Pepe?", pronunció e indudablemente, tuvo que salir a pedirle disculpas luego de que el escándalo se replicara a lo largo y ancho de las redes sociales. "Me estoy riendo y contando algo horrible, que eso es lo que se ve. No es mi intensión por supuesto. Para el que no lo sabe, que es acá cuando me revolvió un poco las entrañas estos últimos días, yo tengo dos abusos encima", confesó, sin "querer desviar el foco", y le pidió disculpas al reconocido director teatral.

Lo propio hizo Granados, que consultado al respecto afirmó: "Me quería morir cuando lo vi. Ellos se estaban riendo de un archivo viejo. El problema fue que cuando contó esa historia, banalizó lo del principio, que era la historia de una piba que vivía en la calle. Toto también tiene una historia de ese estilo, no cree que se burle de eso". Por otro lado, el dueño de Olga tampoco quiso dejar de validar el dolor de Pepe: "Me dio mucha pena porque el loco me sigue, lo sigo, ha venido a mi programa. Yo estaba en el auto esperando a alguien y no estaba viendo Intrusos. No sabía lo que había pasado. Cuando lo vi, me quería morir".

La abogada puso sobre la mesa la denuncia a Pepe Cibrián por violación grupal

Lo cierto es que Cibrián no aceptó las disculpas de los influencer y aseguró que llevará el caso hasta las últimas consecuencias en la Justicia, mismo lugar donde se está llevando adelante la denuncia que el coreógrafo uruguayo Raphael Dufort le hizo por violación grupal. La causa se originó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 33 y que ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que se dictara el sobreseimiento de Cibrián.

A raíz de las críticas que recibió Kirzner, la abogada Raquel Hermida Leyenda decidió salir a respaldarlo y apuntó contra el director de Drácula: Hola Tomás Kirzner, cuando te critiquen recordá que Pepito Cibrián está en la misma situación que Jey Mammon. La causa no pudo seguirse por prescripción, pero está denunciado por abuso sexual agravado a cambio de trabajo. Y tuve seis más en la misma situación", escribió la mediática letrada en su cuenta de X.

Y agregó: "No se rasguen las vestiduras, Pepito Cibrián está en la misma situación que Jey Mammon. Abuso sexual gravado con acceso carnal. En el caso de Cibrián era a cambio de trabajo... prescripto. Hubo varias víctimas. Una vergüenza oírlo hablar de adopción. La causa contra Pepe Cibrián está abierta y en la Corte. Abuso Sexual doblemente agravado por acceso carnal y grupal, condición para otorgar trabajo".

En la denuncia, Dufort sostiene que conoció a Cibrián en el famoso Hotel Conrad, hace ya más de 23 años, en Punta del Este, Uruguay. Por aquel entonces, el uruguayo trabajaba como vestuarista y al famoso director teatral, autor y dramaturgo le interesó su trabajo. Buscaba un vestuarista para Las mil y una noches, la famosa comedia musical inspirada en el escrito oriental homónimo, adaptado por Pepe y con música original de Ángel Mahler.

Rechazaron el sobreseimiento de Cibrián

Fue producida por Tito Lectoure y presentada en enero de 2001 en el estadio Luna Park, con un elenco de 102 personas. Después de algunos contactos, el director lo invitó a su departamento de Buenos Aires. La intención era que trabaje en sketchs para los trajes de aquella recordadísima puesta. Pero aquel gran sueño laboral, la primer gran apuesta de su carrera, no tardó en convertirse en una pesadilla. Según denunció, Cibrián y otros dos hombres lo violaron en la casa que el director teatral tenía en Libertador. "Es un prostituyente habitual y un abusador sexual", es la definición que dio la víctima ante Tribunales.

El episodio ocurrió -siempre según la denuncia de Dufort- en el departamento de Cibrián en avenida del Libertador. De acuerdo con la denuncia, Cibrián lo fue a buscar en taxi y lo invitó a su casa, donde los estaba esperando la empleada doméstica de nacionalidad paraguaya". En más de una oportunidad, el propio Dufort aclaró en algunos medios que lo primero que le llamó la atención fueron los gestos de aquella empleada doméstica. "Cuando llegué me extrañaba la cara de la empleada, me miraba como diciendo 'otro más'. Empecé a dibujar y al rato llegaron dos tipos, dos chongos, tipo taxi boys, y pasaron por un pasillo", había relatado la víctima.

La causa contra Cibrián está abierta

Siempre de acuerdo con la denuncia, estas personas identificadas como "taxi boys" pasaron por un pasillo y le pidieron a Pepe que suba hasta el segundo piso de la casa con ellos. Tan solo media hora después, el director teatral llamó a Dufort. Él agarró sus papeles, los fibrones que le había regalado su papá y fue hasta la habitación de Pepe. La puerta estaba entreabierta, la persiana estaba baja y la televisión prendida.

Y el dramaturgo estaba completamente desnudo y recostado en la cama mirando películas pornográficas. "Me dice: 'vení Raphael'. Me quedé helado, no por ver a un hombre desnudo, sino por su actitud corporal, estaba alzado", había manifestado años atrás la víctima. En su testimonio, Dufort destacó que los tres lo agarraron, le rompieron la camisa, la ropa y si bien trató de defenderse, uno de los taxi boy "lo penetró".

La situación -tal y como el propio Dufort la había definido años atrás- era similar a una "película porno gay". "Entonces me di cuenta de que los dos taxi boys estaban atrás mío. Me agarraron, me tiraron arriba del tipo (por Pepe), me bajaron el calzoncillo y me empezaron a manosear, a tocarme el pene. Me decían cosas obscenas y se lo tomaban como una risa", reza la denuncia hecha por el uruguayo.

La causa contra Cibrián está abierta

Siempre según la acusación, el director teatral participó de la violación. "Pepe lo penetró con los dedos", advirtió la letrada. En su afán de liberarse, Dufort lanzó patadas y codazos hasta que sus agresores lo dejaron ir. "Déjenlo al puto ese, ya va a volver", fueron los supuestos dichos del reconocido director teatral en ese momento. En ese contexto, la víctima se tomó el primer Buquebus que encontró para regresar a Uruguay ese mismo día. "Estaba muerto de miedo y golpeado", detalló su abogada.

La denuncia fue ratificada por Dufort el 29 de agosto del 2022, por la mañana ,a través de una videollamada. El productor se decidió a llevar esta historia a la Justicia porque hizo terapia después de una relación fallida y esa introspección "y haber pasado los 40" lo llevaron a reflexionar sobre su vida. Además, busca que ningún otro joven pase por el calvario que tuvo que transitar a manos de Cibrián. La causa es por "Violación y Abuso sexual grupal" actualmente está en manos de la Corte.