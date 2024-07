Sofía Clerici amenazó con prender el ventilador: "Muchas tuvieron un pasado peor y hoy se hacen las señoras"

El secreto mundo de las escorts y el poder, muchas veces vinculado a las historias de espionaje, "Julietas" y "Romeos", amenazó con develarse en la voz de Sofía Clerici, quien se defendió tras las repercusiones negativas que se generaron luego de que se reconociera en la Justicia como "acompañante" a cambio de dinero y regalos, en relación al escándalo a bordo del yate "Bandido" junto a Martín Insaurralde en Marbella.

"Muchas tuvieron un pasado peor, más oscuro. Mejor no doy nombres, jaja. Yo soy un ángel en comparación de...", deslizó la modelo, con la evidente intención de evitar decir algún nombre, en una publicación que realizó el último jueves en X. "¡Hoy se hacen las señoras y tienen cada muerto en el placard!", remató enseguida.

Sofía Clerici y otra provocativa publicación en la que demuestra que sabe cosas que todavía no dijo.

Llegada por parte de la mujer que subió las historias que expusieron el viaje mega millonario de Insaurralde, la frase tiene la inevitable interpretación de que Clerici sabría cosas que no dijo, en relación a otras personas que la juzgaron por lo confesado o por otros aspectos de su vida privada.

"Me encanta cómo hablan del pasado de la vida de una. Yo siempre súper sincera", había comenzado el posteo, la mujer que ayer, según el testimonio que ofreció el periodista de TN Rodrigo Alegre, en el marco de su declaración judicial, reclamó 600 mil dólares que le secuestraron de su casa.

Las fotos que salieron a la luz de Martín Insaurralde y Sofía Clerici

La modelo, que en las últimas horas declaró que por sus acompañamientos -que "no guardan relación con la prostitución"- recibían "honorarios" como "importantes sumas de dinero" y "regalos costosos" como "joyas, ropa o accesorios", se excusó ante las acusaciones de tener el nivel de vida que se exhibió públicamente de ella y que defendió ante la Justicia. "Tengo mi marca hace más de 15 años y también trabajé en televisión, hice revistas, etc. Pero como siempre me gustó hacer cosas divertidas y que me sumen a la vez", explicó Clerici.

"Tenía la oportunidad de viajar con mis amigos extranjeros que pagaban mi presencia para acompañarlos a cenar, a eventos, etc.", detalló la mujer que también alguna vez fue vinculada al actual secretario de Deportes, Daniel Scioli. "No veo nada de malo: una chica joven disfrutando de todo lo que le gustaba", agregó de forma descontracturada en su publicación.

Los lujosos post de Sofía Clerici en Instagram

"Yo tranquila, que sigan hablando. Los míos, la gente que me conoce, saben mi historia", concluyó la autopercibida "acompañante", Sofía Clerici en una muestra más de que las repercusiones negativas sobre lo que hace poco le importan. Y que si lo hicieran, no tendría problema en prender el ventilador.