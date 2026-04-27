Yanina Latorre cruzó a Andrea del Boca por elegir a Darthés para hacer de Biasotti en su biopic: "Es de una perversión"

Yanina Latorre atacó a Andrea del Boca por elegir a Juan Darthés para interpretar a Ricardo Biasotti en la serie de la vida de la actriz que está en preproducción, y cuestionó la actitud de la ex Gran Hermano por elegir a un "abusador comprobado" para hacer del hombre que acusó de abusar a la hija de ambos, Anna del Boca.

"¿Saben a qué actor están buscando para que haga de Biasotti? A Juan Darthés. ¿Hay algo más estigmatizante? O sea, lo quieren dejar como un hijo de puta violador y abusador", rechazó Latorre al aire de El Observador 107.9. "Me parece de una mente diabólica. Es tal la obsesión de Andrea con el tipo que también quiere contratar al hijo de puta comprobado, preso en Brasil por seis años que violó y abusó de una niña, de una menor de edad -y está comprobado-, para que haga del padre de la hija", añadió.

"Me parece una atrocidad, de una perversión", insistió. "Ahí te das cuenta cómo es el mundo de Andrea del Boca y porque tranquilamente puede haberle implantado recuerdos a la hija. Están obsesionados. Ya pensar en que Darthés, que nadie en sus cabales le daría laburo a un abusador de menores, para que haga de Biasotti, es de una crueldad, es de una maldad y es de una perversión que no puedo creer", rechazó.

Para la conductora la elección "es demasiado" al punto de que le pareció que "perdieron todos los límites". Por otro lado cuestionó el fuerte gasto que significaría que Darthés interprete a Biasotti. "Como saben que él está preso, y no puede salir de Brasil, harían todas sus escenas y las tomas de él y correrían al equipo de producción, a las actrices, lo que sea, para que él pueda estar", criticó.

Ricardo Biasotti habló en el programa de Mirtha Legrand sobre lo que vivió tras las denuncias de Andrea Del Boca y su hija Anna.

Latorre también fue durísima al responsable del abuso sobre Thelma Fardín, sin dejar de defender al padre de Anna del Boca: "Chicos, no hay que darle trabajo a ese hijo de puta. Y menos trabajo para estigmatizar a un hombre que, hasta hoy, es inocente. Porque no es que prescribió la causa, está sobreseído. Le hicieron cámara Gesell".

La conductora también apuntó contra el abogado Juan Pablo Fioribello, representante de Del Boca, quien aseguró que nunca defendería a un abusador, por parecerle "una idea brillante". El letrado había reconocido ante la prensa "la polémica" que podía llegar a generar la decisión y también había reconocido que se estaba "analizando muy firmemente la posibilidad".