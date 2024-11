Pergolini pregonó el reemplazo de los docentes por una IA, fue duramente criticado y tuvo que salir a dar explicaciones

Con los avances tecnológicos, la inteligencia artificial llegó para facilitar algunas obligaciones de las personas: desde estudios, hasta en las oficinas y para entretenimiento son los ámbitos con mayor recurrencia para la ingeniería del conocimiento. En las últimas semanas, Mario Pergolini se colocó en el ojo de la tormenta al proponer un reemplazo de docentes por esta tecnología: ante las numerosas críticas en redes sociales, tuvo que salir a dar explicaciones.

El periodista demostró en el programa de YouTube Deja Vu, cómo ChatGPT puede enseñar a multiplicar; en un primer momento no quedó satisfecho con la enseñanza y volvió a pedir que lo hiciera: "A lo que voy es que nunca se va a cansar, siempre me va a dar mejores respuestas y puedo estar así todo el día. Esto se lo podemos poner a un robot. ¿Cuál es la diferencia que haya una señora, un señor, alguien que es totalmente empático, que va viendo y diciendo 'no, esto no se hace'? ¿Qué pasa si le decimos que esto mismo para chicos?", reflexionó.

Mario Pergolini en Deja Vu generó controversia por sus declaraciones sobre la IA

Las declaraciones de Pergolini se viralizaron rápidamente y generaron un intenso debate sobre el futuro de la enseñanza y el rol de la tecnología en el aula; así como también provocaron el malestar de muchos docentes, que no dudaron en atacar al comunicador a través de redes sociales. Ante el revuelo que ocasionaron sus palabras, el conductor aprovechó su espacio en Vorterix y aclamó: "En la nota estoy contando que lo más básico como ChatGPT es muy bueno explicando cosas que hace un maestro, repetitivas: cómo sumar, como multiplicar", comenzó su descargo, donde además reconoció que al hacer cuentas la inteligencia artificial cometió un error.

Pergolini tomó como centro la nota escrita en Clarín, donde no sólo tomaron sus declaraciones de la IA, sino que defendieron labor de los docentes: "Yo digo como la discusión está pasando todavía en 'se equivocó y no se dio cuenta' cuando en realidad lo que tendrían que ver, y es lo que propongo como discusión es: esto está cambiando, esto hace dos años no existía, y cada vez se equivoca menos. Entiendo que sea duro pensar que los maestros puedan ser reemplazados".

El mediático defendió su postura, en la que propuso un reemplazo de los maestros, pero no en las aulas, sino a la hora de explicar lo "tedioso", de repetir lo mismo hasta que un alumno logre comprender: "En un momento vos te vas del colegio, y estos nenes están más cerca de sus celulares y computadoras", reflexionó.

En la mesa se encontró Santi Seti, experto en tecnología, quien se involucró de lleno en el debate y explicó que durante una conferencia preguntó a los profesores quienes utilizaban ChatGPT y obtuvo como respuesta que un tercio de la sala hacía uso de la inteligencia artificial: "No te va a reemplazar la IA, te va a reemplazar la persona que usa esa IA. Los docentes no tendrían que ver como una amenaza sino como una oportunidad increíble para poder interactuar con los alumnos", invitó a los oyentes.

El profesional en tecnología aconsejó a los maestros en innovar con los avances tecnológicos: en lugar de un escrito que la IA lo hace perfectamente, se deben proponer la realización de cortometrajes, una película o actividades más complejas: "A mí me asombra con que están más preocupados con si esa respuesta fue equivocada, con si es eficiente o no la herramienta", concluyó Mario Pergolini.