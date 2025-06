Polémica en Nordelta: un vecino salvó al perro de la China Suárez de morir ahogado y las redes estallaron contra la actriz

Durante sus años de exposición pública, la China Suárez no solo se destacó por su trabajo como actriz, sino que también logró conquistar las redes sociales con mensajes y acciones destinadas a concientizar sobre el cuidado animal. Su labor como rescatista, sin embargo, se vio opacada en los últimos meses debido a su relación con Mauro Icardi. Cabe recordar que, en plena guerra mediática con su ex esposa, Wanda Nara, se filtraron vídeos del futbolista degollando animales, lo que generó un fuerte repudio.

En las cuentas digitales de la ex Casi Ángeles es habitual ver a sus perros y gatos, aunque lo cierto es que, en su presente junto al delantero del Galatasaray, las mascotas podrían estar algo descuidadas por sus continuos viajes al exterior y su estadía en la "casa de los sueños".

Exponen de la peor manera a la China Suárez

En este contexto, trascendió una noticia que vuelve a generar indignación en torno a la imagen de la China, aunque esta vez sin relación con el WandaGate: según se difundió, un perro de la actriz tuvo que ser rescatado de la laguna central de Nordelta tras caer al agua y casi ahogarse. "El perro de la China Suárez casi se ahoga en la laguna central de Nordelta, lo rescató un vecino mío", escribió en su cuenta de X Estefanía Berardi, junto a una foto de la mascota en una embarcación. Acto seguido, agregó: "Gracias a Dios está bien". A los minutos volvió a escribir: "Confirmado. Es el perro de la China. Sakura. Tiene la chapita".

El pedido desesperado de la China Suárez

Esta no sería la primera vez que la bullmastiff es noticia, y es que el pasado diciembre la influencer había compartido una imagen solicitando ayuda para buscar a su perra: "Sakura. Perra perdida. Está castrada, tiene dos años y medio. Zona de Pilar. Por favor, si la ves retenela. Gracias".

La noticia no pasó inadvertida entre los usuarios de la plataforma, que reaccionaron con todo tipo de comentarios: "Qué bárbaro. ¿Cómo no lo cuidan?"; "¿Ahora entienden por qué Mauro no llevó los perros pequeños?"; "Si no va a cuidar a los perros, ¿para qué los adopta? Uno se enredó en los cables y se lastimó, y el otro terminó en el lago..." o "Tan protectora de animales no es...", fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

En medio de la polémica, Mauro Icardi le dedicó un tierno mensaje a la China Suárez

Por el momento, la actriz no se pronunció públicamente al respecto. Desde hace un tiempo, la China Suárez optó por reducir su presencia en redes sociales tras recibir amenazas por parte de seguidores de Wanda Nara. Quien sí se mostró activo en Instagram fue Mauro Icardi. En la noche del miércoles, el futbolista publicó una imagen de su pareja mirando a cámara, junto a un mensaje romántico: "Ella: hermosa, valiente, real. Yo: completamente enamorado. Qué suerte la mía de tenerte a mi lado". Aunque la publicación podría interpretarse como un apoyo ante el difícil momento que atraviesa Suárez, la actriz optó por no repostearlo en su perfil.