Preocupación en la familia de Gran Hermano: internaron a "Alfa" por una neumonía bilateral

A pocos meses de su salida de la última edición de Gran Hermano por un arritmia, el sexagenario Walter "Alfa" Santiago volvió a preocupar a todos sus fanáticos y fanáticas con la noticia de su internación por una neumonía bilateral en el sanatorio Las Lomas de San Isidro, en la zona norte del conurbano bonaerense. La preocupación de sus seres queridos se manifestó enseguida, por la posibilidad de que la evolución de esa enfermedad ponga en peligro su vida.

"¡A boxes! Neumonía bilateral", escribió el influencer en la publicación que subió a su Instagram sobre una foto de él mismo acostado en una cama de la clínica y con la bata correspondiente puesta. "Hoy a la madrugada no podía dormir, no podía respirar. A las tres de la mañana me quedé sin aire, me subí al auto y me vine al sanatorio. Estoy internado en la clínica Las Lomas con una neumonía bilateral", agregó ante Teleshow sobre su estado de salud.

La publicación de Walter "Alfa" Santiago tras ser internado por una neumonía bilateral.

Cabe recordar que en su última participación en el reality que le cambió la vida cuando tenía 60 años, debió salir por recomendación médica producto de una arritmia que se agarró por el colerón que tuvo con su ya archirrival Ariel Ansaldo, otro ex GH que intentó cancelarlo cuando le puso un dedo en la boca de Camila Lattanzio, otra hermanita que compartió pantalla con ambos.

En aquella oportunidad la tranquilidad llegó relativamente pronto, ya que su hermano Sergio detalló que los médicos que lo intervinieron aseguraron que no se trataba de "algo preocupante para nada", aunque le recomendaron que se cuide y que baje un poco las revoluciones. A los pocos días estuvo de vuelta. "Ya estoy en casa. El tema de la presión lo controlaron, queda ahora el tema de la arritmia", contó ante Teleshow.

Walter "Alfa" Santiago y Catalina Gorostidi. Una rivalidad que explotó y ensució a ambos.

Lo cierto es que la ira es una de las emociones que más lo exponen a Alfa a la hora de repasar su paso por la televisión, el cual estuvo siempre cargado de polémicas. En su momento, una broma a Constanza "Coty" Romero, en la cual él se ponía una desodorante a la altura de su pene y hablaba de los centímetros de circunferencia que tenía, lo hizo tener que autocriticarse y pedir perdón.

También pasó durante su último paso por la casa más famosa del país. Allí se peleó con Catalina Gorostidi, quien asegura que la situación venía desde que se vieron afuera, porque él había intentado seducirla y fue rechazado. Ahora Alfa deberá preocuparse por su estado de salud y de mejorar pronto para salir adelante.