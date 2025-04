Citan a indagatoria a Javier Milei por el caso $Libra: "Fue determinante para la consumación del hecho ilícito"

La jueza María Servini recibió este miércoles 29 de abril una solicitud formal para citar al presidente Javier Milei a prestar declaración indagatoria, en el marco de la investigación sobre la criptoestafa $LIBRA.

El pedido fue realizado por el abogado Gregorio Dalbón, quien representa a los denunciantes del caso, y acusa al mandatario de promocionar directamente una estafa que habría causado pérdidas millonarias a miles de inversores: "En ningún momento Milei negó la autoría de tales publicaciones, limitándose a eliminarlas horas después de producida la caída del token, conducta que lejos de desvincularlo, constituye un indicio de conciencia de ilicitud", explica el escrito.

Javier Milei

Dalbón sostiene ante la magistrada que Milei utilizó su posición como Presidente de la Nación para impulsar la criptomoneda $LIBRA, un activo que carecía de respaldo institucional y regulación adecuada. Según Dalbón, esta promoción desencadenó pérdidas aproximadas de 250 millones de dólares, afectando a más de 74,000 personas alrededor del mundo: "Esta publicación, Señora Jueza, pone en evidencia que la promoción fue realizada directamente por el Presidente Milei, ya que en ningún momento negó haberlo hecho, sino que se limitó a indicar que lo hizo sin estar interiorizado", explicó el letrado.

La controversia se desató el 14 de febrero de 2025, cuando el presidente de las fuerzas del cielo publicó en sus redes sociales, específicamente en X, mensajes que generaron un incremento inmediato en la cotización de $LIBRA. Sin embargo, este aumento fue seguido por una caída abrupta, después de que los fundadores de la criptomoneda vendieran sus tokens y retiraran la liquidez del proyecto, obteniendo ganancias cercanas a los 87.4 millones de dólares.

Gregorio Dalbón

Dalbón argumenta que Milei no negó la autoría de las publicaciones y que su posterior eliminación constituye un indicio de conciencia de ilicitud: "El rol de Milei no fue marginal ni accesorio, sino central y determinante para la consumación del hecho ilícito investigado, razón por la cual resulta necesario disponer su inmediata citación a prestar declaración indagatoria", señala el abogado en su presentación.

Ahora, el Jefe de gabinete Guillermo Francos será cuestionado en Cámara de Diputados por la causa pero en el mientras tanto, la justicia está evaluando si las acciones del presidente encuadran en delitos como defraudación, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la Ley de Ética Pública. Además, durante las investigaciones se han identificado wallets relacionadas con la operatoria de $LIBRA etiquetadas como "Milei", "Milei CATA" y "VladMilei", lo que refuerza la conexión directa entre el imputado y la maniobra investigada.

Guillermo Francos se presentará en el Congreso

Al mismo tiempo, otra defensora del gobierno se apostó en las escalinatas del Congreso y respondió preguntas sobre el tema. Fue Lilia Lemoine, diputada libertaria y maquilladora oficial del presidente: "Les hemos explicado un montón de cosas; no las quieren escuchar e insisten siempre sobre lo mismo. La vez pasada, cuando vino Francos, hubo maltratos, gritos y mentiras, como siempre. Hoy va a ser interpelación, supongo que no va a ser más suave", dijo casi a los gritos y completó: "Quieren ensuciar a como dé lugar y tratar de convertir esto en algo que no es. Quieren que a Javier Milei le vaya mal y van a encontrar cualquier excusa para eso".

La solicitud presentada por Dalbón enfatiza la necesidad de que Milei comparezca ante la justicia para esclarecer su participación en la promoción de la estafa mediante sus redes oficiales: "Señora Jueza, se solicita se cite a prestar declaración indagatoria al presidente Javier Gerardo Milei , dado que el plexo probatorio reunido hasta el momento permite afirmar, con el grado de certeza requerido para esta etapa procesal, su participación en la maniobra investigada".

El caso sobre la posible cripto estafa en manos de Javier Milei le juega una mala pasada en al gobierno que tiene la soga al cuello con el préstamo millonario que contraerá Luis Caputo y ahora se suma un dato que tiene inquietos a varios: por quinto mes consecutivo, el gobierno de La Libertad Avanza baja abruptamente el Índice de Confianza según se pudo determinar en un informe por elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.