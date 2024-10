Julián Serrano lanzó un mensaje por la muerte de Liam Payne que terminó con la indignación del fandom

El mundo de la música está de luto tras conocerse la trágica noticia del fallecimiento de Liam James Payne, ex miembro de la icónica banda One Direction. La noticia de su muerte conmocionó a fanáticos, amigos y colegas, quienes expresaron su dolor y asombro a través de las redes sociales. Quien sorprendió con su angustia fue Julián Serrano.

El cantante falleció tras caer del tercer piso del hotel Casa Sur en Palermo, Buenos Aires. Rápidamente, en las plataformas digitales se difundieron detalles de las escandalosas horas previas al accidente: televisor roto, gritos en espacios comunes del edificio, alcohol y drogas, terminaron con numerosas llamadas del personal a la Policía.

Falleció a sus 31 años Liam James

Las redes sociales se inundaron de tributos, destacando su influencia en la música pop y su cercanía con los fans: "Yo no puedo creer que se muera mi favorito de 1D, con mi misma edad, en mi país y en el día de mi cumpleaños.. QEPD", fue el mensaje que lanzó Julián Serrano, con un toque de angustia y egoísmo, a través de su cuenta en X.

Aunque la muerte del artista era noticia a nivel mundial, el youtuber no quiso perder protagonismo y se colocó en el centro de la historia. Las críticas no tardaron en llegar, y es que el mediático no suele caer bien en las redes por sus polémicos dichos y actitudes al terminar sus relaciones.

Por un lado, algunos usuarios mostraron su indignación a las palabras del influencer: "Pensar que yo era fanática tuya, qué vergüenza", comentó una ex seguidora que se mostró arrepentida por haberlo apoyado años atrás cuando empezó su carrera subiendo videos a YouTube.

"Eres el verdadero protagonista de esta historia", le respondió otro con sarcasmo. Cuando de Julián Serrano se trata, no hay quien no recuerde su relación con Oriana Sabatini, quien actualmente se encuentra casada con Paulo Dybala: "Con razón Oriana te dejó", expresó otro de los comentarios, al que se unió: "Oriana pasando de vos a un campeón del mundo es el mejor upgrade de la historia".

Hay quienes prefirieron la ironía y los memes para sentenciar el tweet del mediático: "Encima murió en Palermo y ahí está Plaza Serrano. Todo muy terrible. Pobre Julián" o " Liam como pudiste hacerle esto a Julián Serrano ", fueron los posteos más virales.

Liam Payne se unió a One Direction en 2010 tras su participación en el programa de talentos The X Factor del Reino Unido, donde fue seleccionado para formar parte de la banda junto a Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan.

El grupo rápidamente se convirtió en un fenómeno a nivel global, logrando vender millones de discos y realizar giras mundiales. En 2016 los integrantes decidieron continuar sus carreras musicales por separado, fue allí cuando el artista lanzó algunos de sus éxitos como "Strip That Down" y "Bedroom Floor", que lograron posicionarse en las listas de los temas más escuchados internacionalmente. Además de su música, Liam era conocido por su labor benéfica, involucrándose en diversas causas humanitarias a lo largo de los años.

La noticia de su fallecimiento dejó un vacío en el corazón de sus seguidores, quienes recuerdan con cariño su carisma, talento y humildad. Es así que las fanáticas argentinas, se acercaron hasta el hotel donde acabó con su vida. Allí armaron una especie de santuario donde prendieron velas, cantaron sus canciones, pegaron carteles en las paredes y árboles, y le dieron el último adiós. Al momento que retiraron el cuerpo, los aplausos de toda la gente que estaba presente se hicieron escuchar, mientras miraban cómo la camioneta de Bomberos se iba custodiada por efectivos de la Policía de la Ciudad.

A medida que el mundo de la música llora esta pérdida repentina, el legado de Liam Payne seguirá vivo en las canciones, así como de cada tributo realizado por sus fanáticas y familiares, quienes se enteraron de la noticia a kilómetros y decidieron no expresarse públicamente, por el momento,