Proponen una ley anti Natalie Weber y el Nordelta Golf Club en defensa de los carpinchos

Luego de que la Municipalidad de Tigre multara y le ordenara al Nordelta Golf Club que elimine el cerco electrificado que había dispuesto para cubrir el green -a partir de una denuncia de Alejandro Fantino-, la diputada bonaerense Lucía Klug presentó un proyecto de ley para "proteger a la fauna autóctona" y prohibir estos métodos, además de la caza deportiva "y cualquier otro atropello contra su integridad". Natalie Weber días atrás había protestado contra estos roedores tan pintorescos porque le rompían y ensuciaban su casa.

"Esta iniciativa busca garantizar la protección de los animales de métodos que implican maltrato y la expulsión de su hábitat natural, un tema que el gobierno nacional intentó instalar con la denominada 'Ley Conan' recortando el universo del maltrato a los animales domésticos", aseguraron en un comunicado de de la legisladora que pertenece a Unión por la Patria (UxP) y al Frente Patria Grande que conduce Juan Grabois.

La presentación del proyecto la diputada Lucía Klug para prohibir la electrificación de cercos y preservar la fauna autóctona bonaerense

"La iniciativa prohíbe explícitamente el uso de alambres electrificados en countries y barrios cerrados, así como la caza deportiva y cualquier acto de maltrato animal que afecte a la fauna silvestre y establece sanciones económicas y medidas correctivas para los infractores, bajo la supervisión de una autoridad designada por el Poder Ejecutivo", afirmaron desde el espacio de Klug. "Los fondos recaudados serán implementados en campañas educativas para promover alternativas seguras y efectivas para la seguridad perimetral, que no pongan en riesgo a la fauna autóctona para residentes de countries y barrios cerrados y población en general", agregaron.

El proyecto llegó tras la intervención de la Municipalidad de Tigre contra el Nordelta Golf Club. "Si no nos hubiera dado una mano protección ambiental del Municipio de Tigre (vinieron y labraron actas), esto que están a punto de ver no sería así", celebró Fantino en sus redes sociales. "Los carpinchos jugando en grupo alrededor del green y sin cerco eléctrico gracias a Dios. Retiraron el equipo que electrificaba el cerco. Evidentemente sirvió la movida y quiero agradecerles a todos ustedes. Se vinieron a agradecer debajo de mi balcón ahora", describió.

Justamente el periodista había denunciado la iniciativa y había señalado el "maltrato animal" a partir de que, además de la electricidad, habían lanzado maíz cerca de allí como cebo, para que caigan en la trampa y mueran. "Me indignó lo que vi y filmé. Y lo hago público porque cuando pasé todavía no lo habían sacado", lamentó cuando comenzó con la difusión de la movida.

"Ya es muy chocante y los quiero denunciar para ver dónde están los de fauna de provincia, si mueven el culo los de Kicillof, a ver qué hace la gente amiga que tengo en el Municipio de Tigre. A ver si alguno de ustedes cree que se puede hacer algo", había pedido sólo unas horas antes. "Yo no soy un proteccionista, pero soy pro fauna, pro vida animal. Si vivo donde vivo, y hay animales que están en su hábitat natural, que llegaron ahí antes que Eduardo Costantini y nosotros, me parece que tenés que respetar la fauna", señaló el conductor de Neura.

El festejo de Alejandro Fantino en redes tras la intervención de la Municipalidad de Tigre para que el Nordelta Golf Club quite el cerco eléctrico.

"Una casa.. propiedad privada, y vos no te podés meter en lo que haga. Pero lo que me motiva a mostrarles esto es que le pusieron un boyero eléctrico alrededor del green del campo de golf, para que no les coman el pasto. Me lo confirman porque me llaman cuando supieron que iba a viralizar esto. Y lo que me hace enojar muchísimo es que habían cebado con maíz todo el cerco debajo de los alambres que tenían voltaje", cuestionó Fantino.

Antes de que el ex América TV despierte toda la polémica, Weber se había despachado contra los roedores invasores de su hogar en el mismo barrio. "Hay más de 200 carpinchos. No hacen nada. No molestan. Pero va a llegar un momento en el que la situación va a ser un poco insostenible. Porque se reproducen, cada vez hay más", remarcó ante las cámaras de Desayuno Americano, que habían ido a su casa para ver la situación.

Por otro lado, calificó de "repudiable" la decisión de electrificar cercos. "Eso está mal. Tampoco voy a electrocutar al animal", negó la pareja de Mauro Zárate. "Esto tres años atrás no estaba así. Se reproducen mucho y va a llegar un momento en el que va a haber más carpinchos que humanos", ironizó.