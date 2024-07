Cinthia se hartó de América y apuntó contra Tinelli, Pamela David y Vila: "Te contratan en negro y te rajan cuando quieren"

La confirmación de su romance con el abogado Roberto Castillo no hizo más que generarle varios dolores de cabeza a Cinthia Fernández. Es que apenas contó que desde hace "más o menos un mes y medio" está saliendo con el letrado, el ciclo de A la tarde que conduce Karina Mazzocco se abocó a dar puntuales detalles de la interna que desató este vínculo. Desde el vamos, el programa de América TV fue uno de los primeros en contar la cronología de este amor que vino acompañado de "celos y traición". Sin ir más lejos, fue allí donde la ex esposa de Castillo, Daniela Vera Fontana, señaló a la mediática como la tercera en discordia en su relación.

Cinthia Fernández prendió el ventilador contra América

Lo cierto es que la actual panelista de LAM se hartó del ciclo de Mazzocco y furiosa, acudió a sus redes sociales para disparar contra todos, incluido el gerente de programación de la señal: Marcelo Tinelli. "América TV por eso por eso les va como les va. Ángel de Brito les salva la noche y la programación, demasiado lujo tienen con LAM, buen mérito haber conseguido al uno, sino estaban muertos", disparó la modelo, olvidándose que ella trabaja actualmente para la señal de Daniel Vila.

Pero visiblemente molesta, siguió: "El programa de la tarde, asqueroso y pedorro (por el ciclo de Mazzocco), que vieron el 4 por hacerme mierda constantemente. Lo ven como un logro y las autoridades lo aplauden, mandan móviles a las escuela de los chicos". En su furioso descargo, Cinthia también apuntó contra Vila y Pamela David, según la ex de Matías Defederico, los "dueños sororos del canal", y los acusó de no sentir "vergüenza" por los manejos que hacen dentro del canal.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo

También tuvo palabras poco gratas para con Tinelli, con quien supo trabajar durante muchos años dentro del Bailando por un sueño. "¿El señor Tinelli que supuestamente maneja la programación dónde está ? ¡Mirá que fui rendidora para tu programa Marcelito! Debe estar ocupado en la peluquería. Pero qué van a tener vergüenza si están acostumbrados a ser violentos siempre, como cuando contratan a gente en negro como a mí en el programa del gran Iúdica", deschavó Cinthia.

Y sumó: "Te rajan cuando quieren y no te pagan lo que corresponde, si total te negrean. Quieren jugar sucio, juguemos. Prefiero que me censuren como están acostumbrados e hicieron con muchos antes que escuchar el aval a un nefasto como (Luis) Venturita, negador de hijo y amante o mujer actual porque está con ella hace 9 años, pero la sigue ocultando como cuando era su amante. ¡Qué grande Estelita, como se sacó a ese ser de encima!".

El enojo de Cinthia tiene varias aristas: Ventura sostuvo en A la tarde que Castillo y la bailarina llevan saliendo desde hace más de un año. "Entre líneas, en las fiestas, como su aniversario, comentaban y se cagaban de risa. Muchas veces la hipocresía de mucha gente, estaría bueno que en ese programa hablen de las infidelidades que componen todo el cuadre de...¡de la producción para abajo tendrían que hablar de todas las infidelidades! Desde el de arriba hasta el último", lanzó el periodista de A la tarde.

Desde el ciclo de Mazzocco también sacaron al aire a Defederico, algo que también le molestó y mucho, a la ex Bailando por un sueño. "No tengo nada para decir. No tengo diálogo con Roberto (Castillo) y no tengo relación con Cinthia, no hablo más que por las nenas. No lo conozco a él y no puedo decir o hablar de alguien que no conozca. Por lo menos yo no soy así. Esto es algo de la mamá de mis hijas, con quien mantengo un diálogo cordial", sostuvo el ex jugador. Al ver esto, Cinthia explotó: "¿Qué sigue ahora? ¿Me van a despedir? van a poner huevos y hacer lo correcto que deberían haber hecho? , ¿o van a bancársela y vamos al barro?", concluyó.