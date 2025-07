Ari Paluch habló del duro discurso de Florencia Alkorta en los Martín Fierro: "Hacen leña del árbol caído"

El domingo por la noche, durante la gala de los Martín Fierro de Radio, la humorista Florencia Alkorta subió al escenario para recibir su premio a la Mejor Labor Humorística. Lo hizo con un discurso breve pero potente que encendió las redes y dividió las aguas. Sin vueltas, apuntó a figuras vinculadas a denuncias de abuso en los medios: "Le quiero agradecer a APTRA por no haber invitado a Ari Paluch, así volvemos todas sanas y salvas a casa".

Y agregó: "Y también quiero agradecer que no invitaron a Pedro Brieger, así ninguna chica termina con el vestido salpicado". La referencia directa al periodista y ex conductor de A24 -denunciado en 2017 por una sonidista del canal por acoso sexual- generó un inmediato revuelo. Y la reacción no tardó en llegar. Paluch, visiblemente incómodo, decidió responder en un móvil con Intrusos. "Me pareció desubicada, porque no es que a mí no me pasó nada. Yo hice un chiste, pedí disculpas, me rescindieron el contrato. Es hacer leña del árbol caído", expresó. En su relato, Paluch insistió con la idea de que ya pagó un costo alto por sus acciones.

Cabe remarcar que esto sucede meses después del episodio que lo sacó de Rock & Pop, cuando durante un pase al aire con Beto Casella hizo un comentario desubicado sobre el uso de burundanga y su compañera de trabajo, la locutora Noelia Corral. Aquel "chiste" de mal gusto, disfrazado de humor radial, generó un fuerte repudio, un comunicado de la emisora y, finalmente, su desvinculación. "Yo hace ocho años que no trabajo en televisión. Vivo de ahorros hace años. ¿Cuánto más? Basta, ya está. Es un país donde hay una serie que festeja a las viudas negras y eso no es apología del delito. Ya lo expliqué mil veces que era ficción, que era un chiste con Beto", dijo.

En su defensa, volvió a describir aquel episodio en la Rock & Pop como parte de "una ficción, un chiste con Beto", aludiendo al pase radial en el que, según él, todo fue un malentendido. Y se quejó de no tener quien lo respalde: "Si no tenés un padrino, sos el boludo que está cancelado en representación de todos". Paluch aseguró que la crítica que recibe está marcada por cuestiones políticas y mediáticas. "Depende de quién seas, te toca más, te toca menos. Está el tema político, ustedes lo saben, chicos. ¿Si más allá de lo que dijo Flor, hubo aplausos en la ceremonia? Los que aplauden hacen leña del árbol caído y escupen al cielo, perfecto", remarcó.

Ari Paluch

En un pasaje más personal, la cronista de Intrusos le preguntó por su hija -quien también trabaja en medios y estuvo presente en la gala-, y que, según versiones, se habría angustiado al escuchar el discurso de Alkorta. La respuesta de Paluch fue cortante y molesta: "¿Por qué te tendría que contar esas cosas? Terrible. ¿Para qué seguís metiendo el dedo? Ya te dije que no te voy a responder nada más". Finalmente, Ari Paluch sostuvo que su caso se convirtió en un símbolo. "Yo estoy cancelado. Pero no me voy a hacer el boludo: ya hice mea culpa, hablé del karma. Me la banco, pero tampoco me voy a quedar callado mientras me matan cuando ya pagué las consecuencias".