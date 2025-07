Pampita ¿entre Furtado y Vicuña?: de soltera codiciada a curiosos "likes" son sabor a nostalgia

Luego de pasar unos días en el sur del país junto a sus hijos y su ex Benjamín Vicuña, Pampita armó las valijas y viajó a Ibiza para disfrutar del sol, las fiestas y, por supuesto, compartir cada detalle en sus redes. Entre bikinis, atardeceres y amigos, una imagen llamó particularmente la atención: la modelo posó muy sonriente junto Nicolás Furtado.

Aunque en un principio la presencia de Furtado no generó demasiado revuelo —también estaba Zaira Nara—, con el correr de las horas comenzaron a circular rumores de una cercanía más íntima entre Pampita y el actor. El detalle que encendió las alarmas fue que ambos empezaron a seguirse desde cuentas privadas, no desde sus perfiles públicos y verificados.

Pampita comenzó a seguir a Nico Furtado desde su cuenta privada que pocos comparten

Mientras algunos la vinculan con nuevos hombres, otros no dejan de mirar hacia el pasado. Y es que, en medio de los likes y halagos, una usuaria comentó en un posteo: "Volvé con Vicuña, por fa. Te amamos", y lo que parecía un simple comentario nostálgico terminó viralizándose, y es que la conductora le dio "me gusta" al mensaje.

El gesto no pasó inadvertido entre sus más de 8 millones de seguidores y volvió a alimentar las especulaciones sobre una posible reconciliación con el actor chileno. Desde que anunció su separación de Pepa, Pampita y Vicuña se mostraron muy cercanos, no sólo compartiendo vacaciones con sus hijos, sino también la conductora salió a defenderlo tras las duras declaraciones de la China Suárez, quien lo acusó de no ser un buen padre.

Pampita pone "me gusta" a los comentarios que la vinculan con Vicuña

Sin embargo, no todos comprendieron la teoría del regreso: "Para mí solo leyó 'te amamos' y por eso likeó. Pasó mucha agua bajo el puente" y "Pampita siempre likea los comentarios que tiene en sus post, no flashen", comentaron algunos usuarios tratando de calmar el entusiasmo. Otros fueron más tajantes: "¿Qué le pasa a la gente pidiendo que vuelva con Benjamín? No entendieron nada" o "La odian a Pampita para decirle que vuelva con Vicuña, que la cag... con todo lo que se le cruzó. A mí no me cae bien, pero nunca desearía que vuelva con el chileno".

Cabe recordar que Vicuña engañó a Pampita con la China Suárez, con quien luego tuvo dos hijos. El escándalo fue aún mayor cuando se supo que a una de ellas la llamó Magnolia, el mismo nombre de la flor que Pampita lleva cada vez que visita la tumba de su hija Blanca.