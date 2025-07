Aníbal Pachano contó que está transitando nuevamente por un cáncer: "Ahora estoy dispuesto a disfrutar a mi nieto"

Aníbal Pachano enfrenta una vez más un momento delicado de salud, pero lejos de resignarse, el reconocido coreógrafo y artista se muestra firme, resiliente y esperanzado. En una entrevista a corazón abierto con Ale Rubio para Íntimamente (Radio Rivadavia), reveló que está atravesando una nueva etapa del cáncer que lo aqueja desde hace años, pero también compartió la noticia que le inyectó vida y entusiasmo: será abuelo por primera vez. "Estoy feliz, voy a ser abuelo y ya podemos contarlo. Pasaron los tres primeros meses y los padres nos autorizaron. Estamos re contentos con Ana que vamos a ser abuelos", contó.

Aníbal Pachano

Y visiblemente emocionado, siguió: "Yo tenía muchas ganas. No paraba de insistir, preguntar y preguntar hasta que me pararon el carro". La emoción lo desborda: su hija Sofía, fruto de su relación con Ana Sans, está esperando un bebé. "Le dicen Bebe Millas, porque es un bebé viajero. Sofía, en uno de esos viajes, quedó embarazada. Ya me dijeron que no puedo poner pretextos cuando nazca para cuidarlo, y ni pienso ponerlos".

El deseo de Pachano por convertirse en abuelo venía de lejos. Incluso, compartió una anécdota cargada de ternura: "En un momento, cuando ellos ya decidieron ser padres, hicieron un pacto-promesa con un papel que decía que en algún momento me prometían que iba a ser abuelo, y firmamos los tres". Para él, es una manera de cerrar un círculo, de devolver el amor que recibió: "Vamos a tratar de colaborar en todo lo que se pueda, de la misma manera que colaboraron con nosotros cuando fuimos papás de Sofía".

La historia de Sofía está atravesada por el dolor y la esperanza. "Mi mamá falleció justo el día que tenía que nacer Sofía. Atrasamos unos días el nacimiento. La fecha de parto era para el 25 de octubre y lo postergamos hasta el 9 de noviembre. A la tristeza de la muerte de mi mamá la contrarrestó toda la alegría del nacimiento de Sofí. Ese angelito que se fue, la vida me lo devolvió en el amor de Sofía", recordó emocionado. Ahora, esa historia vuelve a repetirse en otra forma.

El presente de Pachano está signado por la enfermedad, pero también por la llegada de una nueva vida. "Los años pasan y quiero ser abuelo, quiero disfrutarlo. Todos vamos a cuidarlo. Lo esperamos con mucho amor", expresó. En paralelo a la felicidad, Pachano atraviesa una nueva y difícil etapa de salud: el cáncer volvió a activarse. "Estoy transitando ahora nuevamente por un cáncer. Una nueva parte de la enfermedad. Estoy recién operado, en recuperación, entonces eso me tenía muy preocupado", confió.

Santiago Ramundo y Sofía Pachano

Y agregó: "Quieras que no, por más que yo sea un resiliente de la vida y de la enfermedad, eso no me dejó de preocuparme, de alertar, y de volver a estar atento a lo que me sucede en el cuerpo". El artista detalló que se trata del mismo cáncer que ya había atacado distintas zonas: "Se disparó primero a un pulmón, después del segundo pulmón al cerebro, del cerebro a la suprarrenal... Volvió a activarse desde el pulmón y se disparó a la suprarrenal derecha. Me operaron el 30 de junio, y ahora estoy en recuperación". La operación fue laparoscópica, lo que permitió que pudiera estar en su casa en apenas 48 horas. "Aunque con mucho dolor", aclaró.

Fiel a su estilo reflexivo, Pachano hizo una autocrítica: "Desatendí un estudio que me tenía que hacer el año pasado y no me lo hice. Eso hubiera alertado ya hace un año que había un posible problema". Sin embargo, una caída terminó siendo un llamado de atención salvador: "Me caí, me golpeé, me quebré dos costillas, y eso hizo que me ocupara de hacerme todos los análisis en el Fleni. Me hicieron tomografías y ahí saltó lo que tenía. Luego me hice un PEP, una especie de resonancia general, y ahí se especificó todo. Fui porque me dolía el lado derecho por las fracturas, y eso me salvó".

Aníbal Pachano y su hija Sofía

La operación resultó exitosa: "El tumor estaba encapsulado y eso es una ventaja. Ahora lo están analizando, haciendo los análisis finales, y hay que esperar 15 días más los resultados de la biopsia". Con el temple que lo caracteriza, Pachano ya proyecta el tratamiento que comenzará en agosto. "Seguramente voy a hacer todo un tratamiento oncológico y voy a ponerle toda la fuerza y la garra que toda la vida puse, y más con todo esto que está sucediendo a favor en la familia, la alegría que viene un nieto, hijo de mi única hija maravillosa".

Lejos de victimizarse, el artista propone un enfoque basado en el aprendizaje. "Estoy con el equipo de Favaloro, con el Doctor Barros Schelotto y el Dr. Muggieri, que son maravillosos. También sigo con Fundación Salud, con Estela Maris Maruso, que me contiene y me ayuda a tener otra visión. A tomarlo con calma y entender el '¿para qué?'. Siempre aprender de lo que te pasa, no entrar en el lamento".

Sofía Pachano había compartido el momento en que le anunció su embarazo a su familia

Y concluye con una mezcla de sabiduría y emoción: "Ahora a solucionar y a ocuparse. Armé los dos equipos médicos, eso me dio mucha tranquilidad, ahora estoy mucho más controlado. Realmente fue un milagro, porque si no me hubiese caído, hubiese seguido sin atenderme y hubiese sido peor. También el que haya estado encapsulado fue una gran ventaja. Al haber hecho la operación rápidamente también es una ventaja... y ahora estamos en la recuperación y dispuesto a disfrutar a mi nieto".