Juariu reaccionó de manera impensada cuando se enteró de su embarazo: ¡Shock!

Nada mejor que poder elegir la maternidad. Esto es lo que le está pasando a la periodista de espectáculos Victoria Brair, más conocida como Juariu. Frente a la emoción desmedida y exagerada de sus compañeras del programa Cortá por Lozano, su embarazo se volvió de importancia nacional en el mundo de las lentejuelas y el show.

Tanto así que todos quieren saber los detalles más íntimos del proceso del embarazo de Juariu como por ejemplo, la reacción que tuvo cuando vio el test de embarazo; hay que recordar que hace muy poco tiempo, la periodista atravesó por un cáncer.

Juariu anunció que está embarazada y la reacción fue desmedida

"¿Y cómo fue ese momento de ver al test?", le preguntó el cronista Alejandro Castelo y ella le respondió con una sonrisa de oreja a oreja: "Fue un momento como raro porque no esperábamos que venga tan rápido".

Además, la tucumana contó cómo lo vivió con su pareja, Gustavo: "Fue como 'bueno, vamos a ver qué pasa'. Y pasó rápido, así que fue como un shock, pero lindo".

Al parecer, la noticia del bebé fue sorpresiva pero deseada y, en esta línea Juariu comentó: "Los dos nos reímos mucho, esa fue la reacción, risa de alegría. Es como que no lo podíamos creer", expresó.

Las carcajadas de la Negra Vernaci por el embarazo

La ácida conductora de radio tuvo tal vez el comentario más zarpado y gracioso con respecto al embarazo de la periodista de chimentos: "Sé que le han pasado cosas a Juariu, que pobrecita que tuvo cáncer hace un tiempo largo, lo contó, la queremos, es una mina hermosa, pero en serio, o están todas gagá, o todas tienen gana de embarazarse, o también le pasa como esta cosa de las brujas de Eastwick que le pasaba a una y le pasaba a todas", empezó.

La Negra empezó a sulfurarse con sus propios chistes y se pasó tres pueblos: "No podés ponerte tan histérica, es un embarazo. Demasiado locas. Pero en serio, chica. Esta es la que más nerviosa está, Sol Pérez. Ay, mirá cómo está. ¡Hasta la Costa está nerviosa que no lo tiene, que por el culo no queda", dijo y el piso de su programa La Negra Pop estalló en risas.