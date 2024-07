Dalma confesó las razones por las que asistió a una médium para hablar con Diego Maradona: "A mi hija mayor..."

Dalma Maradona sorprendió y emocionó relatando una anécdota inesperada que sucedió luego de la muerte de su papá, Diego Maradona. La hija mayor del Diez es la que más habla en medios de comunicación en contraposición con sus otros cuatro hermanos (Giannina, Diego Junior, Jana y Dieguito Fernando) que se mantienen más en la sombra.

Además, Dalma protagoniza una serie en la que busca rastros, personas, historias que tengan que ver con la vida pasada del Diego, sus amigos y enemigos, sus andanzas y aventuras. Se llama "La hija de Dios" y es una bitácora de la vida del jugador de fútbol ma´s importante de la historia.

Dalma Maradona

En el streaming "Ángel Responde", Dalma contó para sorpresa de todos que visitó una médium para comunicarse con su padre a un año de su muerte que tuvo lugar el el 25 de noviembre de 2020.

Según lo que contó, la experiencia fue maravillosa: "Fue muy hermoso lo que sucedió", dijo y para disipar dudas para los agnósticos, Dalma contó que forma parte de su identidad: "Siempre creí en esas cosas, desde muy chiquita y obviamente que después de lo de mi papá, más todavía".

Es así como Dalma abrió su corazón y su espíritu y probó para tener cerca a su padre por unos minutos: "Cuando sucedió lo de mi papá dije 'quiero ver que pasa' porque también a mi hija mayor le pasaban muchas cosas y no sabía cómo ayudarla", confesó y siguió: "Fui y me fue increíble, fue hermosísimo".

En esa misma línea y con el corazón en la mano, explicó que a tres años de la muerte de Maradona, todavía le duelen ciertas cosas: "Hasta ahora todavía me cuesta lo que pasó con mi papá. Tengo entendido perfecto lo que pasó, pero me cuesta decirlo", expresó sensiblemente.

Gianinna, Diego y Dalma Maradona.

Sobre cómo llegó a la médium, Dalma contó sin tapujos: "Al año (de la muerte de Maradona) o un poco antes, me contactaron con una mujer. Una persona muy cercana me dijo: 'me parece que vos y tu hermana tienen que ir a conocer a esta mujer'", dijo aquella persona refiriéndose a Gianinna.

Pero no fue de un día para el otro, sino que se tomó el tiempo de pensarlo y lo que la llevó a dar ese paso fue que esa persona que le recomendó la médium, era alguien en quien Dalma confía plenamente: "Yo confié en esa persona, que le pasó algo parecido con un familiar, y dije 'bueno, lo intento'", dijo y siguió: "También me pasaba esto de decir 'que sé yo si es verdad o no'. De mí puede saber todo, pero había cosas que no había manera de saber porque eran muy privadas".

Dalma y Diego

Ante la conmoción por el descubrimiento de esos detalles íntimos, Dalma Maradona expresó: "Hay cosas que ni yo sé de los demás". Y consultada por si el encuentro con su padre le sirvió para "tranquilizarse", muy fiel a su estilo, la hija del Diego respondió contundente: "Hasta que no se cierre el juicio no hay ninguna tranquilidad posible".