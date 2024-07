Rodrigo De Paul habló sobre el momento más difícil de Leo Messi

Este jueves, la esquina de Humboldt y José Cabrera se copó de fanáticos que querían demostrar su cariño a Rodrigo De Paul, quien brindó su primera entrevista en Olga luego de la conquista en la Copa América 2024 y puntualizó un hecho ocurrido en la final contra Colombia.

En más de una ocasión, el mediocampista demostró comodidad al sentarse en los programas de streaming, algo que nunca lograron los clásicos programas deportivos. Entre mates y risas, el joven reveló algunos de los detalles que se vivieron en el Hard Rock Stadium, el domingo.

Rodrigo De Paul en Olga

Los conductores de Olga quisieron saber sobre las cábalas en el vestuario aquella noche: "¿En la final, lo de los caramelos lo hicieron también?", preguntó Nati J. El futbolista confesó que siempre se comen la misma cantidad de caramelos: Leandro Paredes degusta 7 "Sugus", "4 azules y 3 amarillos". De Paul por su parte come 14.

Además, el deportista comentó como se vivió la lesión de Messi. Cuando promediaba el segundo tiempo ante Colombia, el capitán debió salir reemplazado y De Paul, con total franqueza, expresó el sentimiento del equipo: "Cuando salió Leo no sé si pensamos 'uy, cagam**', pero decís 'la put* madre, salió el que frota la lámpara', comenzó sincerándose.

Rodrigo De Paul cuenta el significado de su vinculo con Leo Messi

Se conoce la exigencia que pone sobre sí mismo el 10 de la selección. Por eso, al llegar al banco de suplentes rompió en llanto y algo inusual pasó en el estadio: "Lo enfocaron en la pantalla cuando estaba llorando y eso lo vimos en la cancha. En general, en la pantalla marcan el tiempo, es atípico que muestren eso. Se generó un griterío total por esa imagen y nosotros la vimos. Ahí dijimos 'es por él'. Quedaba poco, uno estaba cansado. Ya el plan de partido queda un poco en segundo plano. Siento que fue por él ahí", reveló en el programa Soñé que Volaba.

Como su sombra, donde está Messi, está Rodrigo. Y no tiene problemas al hablar sobre el tema, por esta razón profundizó sobre su vínculo con el delantero: "Leo ya es un amigo. Para mí es muy importante: fue la persona de mi círculo que siempre dio en la tecla con todos los consejos", confesó.

No solo reveló que dieron más del 100% por su capitán, sino que además tenían en mente que era el último partido de Ángel Di María con la selección, por lo que querían que se retire por lo alto con la albiceleste: "Antes de la semifinal, Leo en la charla dice 'son los últimos partidos de Fide, él merece retirarse en una final, hagámoslo. Después de eso pasamos esa puerta de poder hablar del tema. La final tiene que ser con el título y fue. No le pasa a nadie. A todos nosotros nos vamos a ir de la Selección cuando no nos convoquen más, le sucedió a todos los que viste la camiseta de cualquier selección. Él y Leo son elegidos, son muy poquitos. Es una decisión muy difícil, porque aparte es un crack, pero un tipo muy inteligente que seguro lo habló mucho y lo trató donde lo tenía que hacer. Una decisión espectacular".

Por últimos, Rodrigo De Paul habló, por primera vez, sobre la ausencia de Paulo Dybala en esta Copa América: "Nos enteramos con la lista y fue una sorpresa, no nos lo esperábamos", fue contundente y luego se enfocó en el casamiento de su amigo, quien tendrá su boda junto a Oriana Sabatini el día sábado.