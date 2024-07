"Y me la re chup... todos": Camila Mayan y su reacción ante la nueva mojadita de oreja de la novia de Mac Allister

Pasó más de un año y medio desde que Alexis Mac Allister sorprendió al mundo y, en pleno festejo por el título mundial de la Scaloneta, dio por terminada su relación de cinco años con la influencer Camila Mayan para blanquear (sólo en cuestión de días) su noviazgo con Ailén Cova, su mejor amiga desde la infancia.

El escándalo opacó los festejos por el Mundial del mediocampista, pero con el correr de los meses la novela pareció haberse terminado. Mientras que Camila rehacía su vida en la Argentina, Cova se instalaba con él en Europa y todos se alejaban de a poco de los titulares de los medios.

Pero todo volvió a agitarse después de los posteos que Cova realizó para celebrar el bicampeonato de América de la Selección Argentina. Comentarios que, para muchos, fueron palitos innecesarios para Mayan, quien desde hace tiempo bajó su perfil y se abocó a su carrera.

Cami Mayan y Alexis Mac Allister

"Nada me pone más feliz que poder compartir junto a vos tus logros", disparó Cova desde Miami. ¿El detalle? Pese a que según los rumores Mac Allister y ella ya vivían un apasionado romance secreto, lo cierto es que quien celebró junto al mediocampista el título mundial en Qatar fue Camilia. Sólo días después, la pareja se rompería y Cova abandonaría el "banco de suplente" para ser "la titular".

Atenta al revuelo en redes sociales por los comentarios de Ailén, Camila hizo lo suyo en el streaming del que forma parte en Luzu TV, Patria y Familia. Lejos de subirse al escándalo y de seguir alimentando los cruces con la actual del futbolista, Mayan habló de cómo lleva la soltería y sorprendió a todos.

"No tengo ganas de salir a bailar cuando hacen menos de diez grados para ver si me agarro un chonguito para cog... Todos los pibes que conozco tienen mi Instagram y mi WhatsApp, que me escriban y hacemos algo", disparó con picardía la influencer.

Lejos de dar acuso de recibo a los dardos de Cova, Mayan se focalizó en su reencuentro con la soltería en modo empoderada: "No voy a ir a buscar al boliche, a ver si alguno... porque después una va y tiene que estar ahí pelotudiando a ver si ese te da bola. Y yo no voy a ir a estar toda la noche atrás de un pelotudo; a ver si me da bola o no".

"Si me quiere dar bola, que me dé bola; y si no, me quedo sin cog... y me la re chupan todos", cerró con contundencia. Clarito, ¿no?