"Sabíamos que...": de la llamativa dedicatoria de "La China" a Icardi, a la vendetta de Wanda desde Ibiza

El tiempo no para y la novela Turca sigue sumando capítulos. Después de la audiencia de divorcio que reencontró a Mauro Icardi y Wanda Nara en Milán, el futbolista en recuperación decidió tomarse unos días de playa junto a su nueva novia, Eugenia "La China" Suárez, y sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio. Wanda, quien había viajado a Italia acompañada por un grupo de amigos, hizo lo propio y todos coincidieron en el paradisíaco destino de Ibiza.

Atenta a las fuertes críticas que se desataron en la Argentina por la exposición mediática de los menores involucrados -e incluso el manifiesto malestar de Benjamín Vicuña-, "La China" decidió volver a compartir fotos junto a sus hijos. ¿El motivo? Desmentir al chileno, cuyo entorno se encargó de filtrar en los medios de comunicación que se había cansado de los manejos de su ex mujer y le habría exigido que los menores regresaran al país.

Wanda Nara se animó al desnudo total en las playas de Ibiza

La actriz se mostró relajada en la playa y abordo de un lujoso yate, mientras Wanda hacía lo propio compartiendo postales sobre la arena, a muy poquitos kilómetros. Luego, la conductora de Masterchef hizo alarde de su abultada billetera y se mostró con las comprar que realizó en Louis Vuitton.

💣Wanda fuma abajo del agua: sí, entre todos sus posteos, compartió una foto en la que se la puede ver completamente desnuda en la playa.

Con el correr de las horas y a sabiendas de que la empresaria se encontraba muy cerquita, "La China" decidió volver a marcar la cancha y le dedicó un meloso posteo a Icardi. La actriz eligió una foto del futbolista en recuperación preparándose para acompañarla a los premios Ray of Light Awards con un detalle que no pasó inadvertido por nadie: le dedicó la canción You are still the one, de Shania Twain, interpretada por Teddy Swims.

La sugerente letra de You are still the one (en español) de la canción que "La China" le dedicó a Icardi

Parece que lo logramos

Looks like we made it

Mira lo lejos que hemos llegado, cariño

Look how far we've come, my baby

Quizás tomamos el camino más largo

We might've took the long way

Sabíamos que llegaríamos allí algún día

We knew we'd get there someday

Dijeron: Apuesto a que nunca lo lograrán

They said: I bet they'll never make it

Pero sólo míranos aguantando

But just look at us holding on

Todavía estamos juntos, todavía vamos fuerte

We're still together, still going strong

"La China" Suárez compartió las fotos de sus hijas en Europa

(Sigues siendo el único)

(You're still the one)

Sigues siendo a quien corro

You're still the one I run to

Al que pertenezco

The one that I belong to

Sigues siendo el que quiero de por vida

You're still the one I want for life

(Sigues siendo el único)

(You're still the one)

Sigues siendo el que amo

You're still the one that I love

El único con el que sueño

The only one I dream of

Sigues siendo a quien beso de buenas noches

You're still the one I kiss good night

Wanda viajó con amigos y se fue de shopping

No hay nada mejor

Ain't nothing better

Superamos las probabilidades juntos

We beat the odds together

Me alegro de que no escuchamos

I'm glad we didn't listen

Mira lo que nos perderíamos

Look at what we would be missing

Estoy tan contento de haberlo hecho

I'm so glad we made it

Mira lo lejos que hemos llegado, cariño

Look how far we've come, my baby

La otra guerra fría: los posteos de "Wanda", "La China" y sus hijas de por medio

Después de quince días en el Viejo Continente, "La China", sus hijos y Mauro Icardi regresaron a la Argentina el lunes por la tarde y, como era de esperarse, continuaron con sus batallas en redes sociales. Lo primero que hizo la actriz fue subir un video del futbolista almorzando en la galería de la casa que supo construir junto a Benjamín Vicuña.

Luego, Suárez se abocó a mostrar en sus historias la primera noche de sus hijos en el país, con especial foco en Magnolia. Después de compartir cómo había logrado hacer dormir a Amancio, la actriz eligió un video de su hija menor preparando a sus bebotes para dormir. ¿El detalle? Se trata de los muñecos que Icardi le regaló cuando viajaron a Estambul.

Casi en simultáneo, Wanda decidió abrir el baúl de los recuerdos y difundió desde sus redes un video de su hija mayor, Francesca, cuando tenía tres años. En la grabación se la puede ver a la pequeña jugando en el balcón del departamento de Milán en el que el futbolista había ensamblado la familia junto a la empresaria, con la leyenda: "Mini Fran".