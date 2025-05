Odiada, Cande Tinelli reflexionó sobre su divorcio con Coti Sorokin: "Nunca más, es al pedo"

Como dice la letra de Tango Feroz, "todo concluye al fin, nada puede escapar". En esa misma línea, Cande Tinelli confirmó su separación de Coti Sorokin. A casi cuatro meses de la ruptura, la hija de Marcelo Tinelli habló por primera vez sobre el final de su relación con el músico y también se refirió a los rumores de romance con el abogado Maxi Milito.

Aunque en la serie familiar Los Tinelli la pareja se mostraba enamorada y cómplice, la relación no prosperó: "Con Coti somos dos personas muy intensas y siempre fuimos de 0 a 100. Tuvimos buenos y malos momentos. Nos separamos y, cuando volvimos, quisimos apostar por todo, quizás de manera muy acelerada. Más allá del casamiento, que puede ser algo simbólico, hoy no tiene el peso que tenía antes. Tengo la mejor con él", aseguró en diálogo con LAM. Además, reveló que lo visitó recientemente durante una internación.

Cande Tinelli reconoce que el casamiento con Coti fue un error y no se volvería a casar

"A veces el amor no alcanza", le comentó el cronista Santiago Riva Roy. Cande coincidió: "Hoy en día es muy difícil tener una relación. Me parece que en estos tiempos es más complicado: uno está más egoísta, tiene sus actividades, sus tiempos. No se cede el tiempo por cualquiera. No es fácil convivir. Tenemos menos tolerancia y menos responsabilidad afectiva. Creo que fue un poco de todo. Fue apresurado, pero no me arrepiento".

Si bien el divorcio es un hecho, la influencer no guarda rencores ni pretende borrar lo vivido junto al cantante. Consultada sobre el álbum de fotos de la boda, respondió sin vueltas: "Lo tengo ahí, con orgullo y felicidad. Es un momento que recuerdo con mucha alegría".

El navegador no soporta este contenido.

Hoy, Cande apuesta a estar sola: "No tengo ganas de estar con nadie. Estoy conmigo misma... frase muy de Gabriel Rolón", fue irónica. Esa declaración dio pie a la pregunta inevitable sobre los rumores de romance con Maxi Milito. Su respuesta fue tajante: "Maxi es mi amigo. No, no es un chongo".

Con humor, agregó: "Me da miedo porque me van a empernar 200 novios, eso ya lo sé. Soy consciente, pero bueno... me voy a reír, qué voy a hacer". Y concluyó con una definición clara: "Por ahora no quiero un novio. Nada más. Y mucho menos casarme. Nunca más. Es al pedo ".

Cande Tinelli y Coti

Lejos del ruido mediático y de los títulos fáciles, Cande Tinelli eligió mostrarse auténtica, sin disfraces ni filtros. En un momento de introspección personal, dejó en claro que prioriza su bienestar por encima de cualquier vínculo amoroso. Con la misma intensidad con la que vivió su historia con Coti, hoy elige caminar sola, aprendiendo de lo vivido y reafirmando que, a veces, también es valiente decir que no.