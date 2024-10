Sara Stewart Brown revocó el poder de Elba Marcovecchio y estalló la guerra por Lanata: "Lo dejé sin efecto legal"

Mientras Jorge Lanata lucha por su vida tras haber sido operado por cuarta vez en tan solo un puñado de días, su esposa, Elba Marcovecchio y su ex, Sara Stewart Brown, protagonizan una feroz guerra sin cuartel para ver quién de las dos toma las decisiones que giran entorno a la salud del periodista. Recordemos que las hijas del conductor Bárbara y Lola Lanata, habían acusado a su madrastra de perjudicar su salud, además de hurtar los objetos de gran valor que el mediático tenía en su casa. Fue así que trascendieron videos de la abogada en el despacho de la vivienda, donde se la podía ver guardándose algunos elementos en su bolso.

El mensaje de Sara Stewart Brown

Esto llevó a la jueza Lucila Inés Córdoba a resolver que la mayor de sus herederas, justamente Bárbara, pueda decidir sobre el estado de Jorge. El fallo indicaba que la hija mayor del periodista tenga voz y voto en lo que respecta a los tratamientos de su padre, aunque esto no le quitaba la potestad a Marcovecchio sino que implicaba que ambas mujeres debían ser informadas sobre la evolución de la salud del periodista y pudieran tener decisión sobre estas cuestiones. Pero esto podría cambiar en las próximas horas, ya que Brown reveló que tiene un poder legal recíproco otorgado mutuamente con Lanata y que revocaría el que posee Elba.

A través de sus redes sociales, Kiwita -que además de haber sido la segunda pareja del conductor, es la madre de su hija Lola- compartió un contundente comunicado en el que dio a conocer que "con Lanata tenemos un poder recíproco, el más amplio que pueda existir, que incluye la facultad de revocar otros poderes, en especial con cláusula de irrevocabilidad o inextinguibles para el caso de incapacidad o fallecimiento". "Así dice expresamente el poder. Nos lo otorgamos mutuamente y lo mantuvimos vigente por la confianza que siempre nos tuvimos y tenemos en la actualidad", remarcó Stewart Brown, en relación a la disputa con Marcovecchio.

Según explicó, decidió usarlo en este momento, ejerciendo la facultad de revocar el poder de Elba, "porque ese poder que revoqué se estaba usando para hacer cosas que Lanata jamás hubiera hecho, contra personas a las que nunca hubiera perjudicado". "Por lo que lo dejé sin efecto legal. Tengo la certeza que Lanata no estaría de acuerdo en que la gente que lo acompañó fiel y amorosamente por más de 20 años, y que ya son parte de su familia, se queden sin cobrar su sueldo, incluso aunque una ley se lo permita. Lanata no piensa ni actuó jamás de esta forma", sostuvo. De esta manera, Kiwita hizo relación a la suspensión de los empleados de Jorge.

Elba Marcovecchio acusada de perjudicar la salud de Jorge Lanata

Días atrás, Ángel de Brito había informado que Elba Marcovecchio suspendió a dos empleados de "toda la vida" del periodista. "Hay mucha revolución con Elbita, Elba Marcovecchio, porque suspendió a empleados de toda la vida que trabajan en la casa de Jorge, en el departamento de Jorge", había contado el periodista de espectáculos, antes de poner al aire un audio de Facundo, el famoso chófer de Jorge, y uno de los trabajadores suspendidos. Sobre la postura que había tomado la actual esposa de Lanata, el conductor de LAM advirtió que se les prohíbe ejercer sus labores y se los suspendió "por 30 días para que no ingresen a la casa".

Sara Stewart Brown usó un poder "recíproco e irrevocable"

Fue entonces que Yanina Latorre, resaltó: "Y que no hay plata... El problema empezó la semana pasada porque Elba recibió un mail que decía que no había plata para seguir pagando los sueldos y que pusiera ella la plata para seguir pagando las tarjetas". "Conozco a Lanata desde hace 28 años, pasamos 19 de esos años juntos y construimos una relación de mucho amor, respeto y confianza que se extendió más allá de nuestra separación acompañando las decisiones de cada uno. El es un hombre valiente y fiel a sus convicciones que siempre protegió y defendió a sus hijas y no permitiría jamás que alguien les haga daño", sentenció Stewart Brown.