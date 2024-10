"Estaba súper drogado": la dura acusación de una fan que conoció a Liam Payne antes de su trágico final

Liam Payne, ex miembro de One Direction, falleció el miércoles tras caer de un tercer piso del hotel Casa Sur de Palermo, ubicado en Costa Rica al 6000. El músico tenía 31 años y había llegado al país a principios de este mes para presentarse en el Movistar Arena el 2 de octubre, junto a Niall Horan, ex compañero del grupo musical. Según informó el titular del SAME, Alberto Crescenti, la Comisaría 14B recibió el llamado de emergencia a las 17:04, donde informaban que el británico había caído hacia el patio interno del lugar. En ese sentido, advirtió que cuando el personal de emergencia llegó a la escena, "no hubo posibilidad de hacer nada".

De acuerdo con Crescenti, hallaron a Liam con "lesiones gravísimas compatibles con el accidente". "Tenía lesiones gravísimas que le provocaron la muerte como una fractura en la base del cráneo" explicó y remarcó que "esperan las pericias" para saber en detalle cómo ocurrió el accidente fatal. El parte oficial detalló que el llamado al 911 fue hecho por el encargado del hotel, quien informó "sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol".

La habitación número 10, donde se estaba hospedando el ex One Direction, fue hallada en un deplorable estado. Sin ir más lejos, al ingresar las autoridades hallaron una pantalla de un monitor destruida, objetos tirados y copas de champaña a medio llenar. También había claros signos de daños por todo el lugar y sobre lo que parecía ser una mesita de luz, encontraron una especie de polvo blanco sospechoso que fue enviado a analizar, más botellas de alcohol, clonazepam y pastillas energizantes.

Si bien se desconocen las causas que lo llevaron a este triste final, la principal hipótesis apunta a un posible suicidio, aunque no se descartan otras posibilidades. Lo cierto es que testigos del hotel y el llamado al 911 sostienen que el cantante estaba "agresivo" y que parecía estar bajo los efectos del alcohol y estupefacientes. Una usuaria de TikTok publicó en su cuenta un video de ella llorando y lamentando la muerte de Liam. Además, reveló que justo lo había conocido horas antes de su accidente.

El duro testimonio de la fan que vio a Liam Payne previo a su muerte

En el video, que dura 2:33 minutos, la usuaria @carolagaunaa incluso hasta reconoce que Liam estaba "borracho y drogado". "Fui una de las últimas personas en hablar con Liam Payne (esta foto la tomé horas antes de su fallecimiento)", escribió al comienzo de su TikTok. "En 40 minutos me mandaron 2.000 mensajes. Estaba superborracho el chabon, estaba drogado y me pareció que estaba medio de joda", confesó y sumó: "Fui una de las últimas personas con las que habló".

Totalmente devastada por la triste noticia, la joven aseguró frente a la cámara que "pasó de ser el día más feliz de mi vida a uno de los más tristes". "No me manden mensajes, no me llamen, tengan decencia. Cómo no me voy a enterar si fue en mi laburo gente. Quizás fui la última persona que lo escuchó cantar, estoy destruida. Me siento tan mal, tengo su perfume encima todavía, es una locura. Sé que era famoso y yo no le importaba, pero me pone la piel de gallina", cerró.

Testigos del hotel sostienen que vieron al cantante bajo los efectos del alcohol y estupefacientes.

Cabe destacar que la fanática había grabado un video contando cómo había conocido al cantante británico horas antes del trágico final. En el epígrafe del video escribió: "Acá les iba a compartir cómo lo había conocido. Tengo el corazón roto gente", junto a un emoji del mismo. Según la autopsia, Liam Payne falleció por un "politraumatismo" que le causó una "hemorragia interna y externa", debido a la caída de aproximadamente diez metros.