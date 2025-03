Se filtró la violenta reacción de Mauro Icardi pero lo frenaron en seco: "Ya sabemos que sos millonario"

Desde el conflicto en el Chateau Libertador el pasado viernes, Mauro Icardi y Wanda Nara decidieron mantenerse inactivos en redes sociales, sin embargo solo se trataba de la calma que antecede a la tormenta. Y es que ambos regresaron más recargados que nunca: el futbolista difundió los videos en el ascensor del edificio y envió mensajes a sus hijas a quien no puede ver luego de estar imputado por hostigamiento agravado. Al mismo tiempo, la conductora también reapareció y dejó una sola duda: ¿dejó a L-Gante por otro cantante?

Si bien el pasado fin de semana las plataformas digitales se colmaron de los videos en el edificio de la Bad Bitch, donde se las escuchó a una de las menores llorar y pedir auxilio al no querer ir con su padre, fue recién este jueves que se se filtró el audiovisual que grabó el deportista. Acusaciones dobladas, violencia y un nuevo foco del WandaGate.

Wanda Nara y Mauro Icardi más enfrentados que nunca

Mientras Icardi tenía en brazos a su hija Isabella, fue increpado por la mujer de Nicolás Payarola, abogado de Wanda: "BAjame a la nena que quiere tomar un vaso de agua. Se van a ir con vos", se la escucha gritar ante la resistencia del rosarino.

Nara permaneció a un costado, rota en llanto y sin poder ayudar físicamente a su hija debido a que se encontraba recién operada: "No me patotees", reclamó Mauro y recibió como respuesta: "No te estoy patoteando, te estoy hablando bien. Te lo pedí de mil formas que la nena tome algo y se va con vos", insistió la mujer ajena a la familia.

Estos fueron los primeros minutos del conflicto en el Chateau Libertador antes de que tuviera que intervenir la policía. En aquel momento, el delantero no estaba dispuesto a bajar de sus brazos a la menor y llamaba a su otra hija que se había encerrado en su habitación cuando vio que la situación se volvió aún más tensa: "Le compro 20 litros de agua", replicó Icardi ante la insistencia de la mujer de Payarola. Fue ella quien irónicamente contestó: "Ya sabemos que sos millonario, no nos importa".

Con la intención de intimidar a la señora que lo agredía verbalmente la filmó más de cerca pero esta no dio marcha atrás: "Hacerme zoom", redobló la apuesta y luego empujó de un manotazo el celular .

Wanda y un cantante que no es L-Gante

Mientras Mauro Icardi filtró los videos desde su perspectiva de lo que ocurrió en el edificio de avenida Libertador, Wanda Nara reapareció en las redes sociales con selfies relajada en su propiedad y con la captura de una videollamada que dio que hablar.

Se trata de un intercambio con el cantante Ozuna, donde se los vio muy cómplices, haciendo un gesto de corazón con sus manos, algo que solía hacer con su ¿actual novio? L-Gante.

¿Wanda se olvidó de L-Gante?: los mensajes con Ozuna

El representante de cumbia 420 se encuentra alejado de la polémica y muy cerca de la artista española Mar Lucas con quien grabó una nueva canción y paseó por la ciudad de Buenos Aires. En esta cercanía, el joven fue fotografiado haciendo el signo del infinito (el mismo que hacía con la empresaria de cosméticos) por lo que la videollamada con el puertorriqueño profería ser una venganza.

también publicó un video con "La Nena" de fondo y el Ozuna no dudó en dejarle un mensaje subido de tono a la vista de todos sus seguidores: "Que rica que está esa nena", comentó Ozuna en la publicación de Wanda Nara. Ella no se quedó atrás y le respondió "vos" junto a un corazón.