¿Se muda a C5N? Canosa habló de su futuro y apuntó sus cañones contra LN+ tras su nueva abrupta salida

Todo comenzó el viernes 5 de agosto. Once y media de la noche, después de no haber salido al aire en su horario habitual por la pantalla de A24, Viviana Canosa recurrió a sus redes sociales para hacer pública su renuncia al Grupo América. En su descargo, la conductora denunció falta de libertad de expresión en el canal de Daniel Vila y de inmediato se filtró que los directivos le habían prohibido poner al aire un informe crítico sobre Sergio Massa.

Viviana Canosa

Pasó el tiempo, varios meses, hasta que la conductora encontró lo que parecía su lugar en el mundo. "Si Dios quiere, este lunes 6 a las 23 hs los esperamos en La Nación + con +Viviana. 23 hs. ¡Gracias por acompañarnos!", escribió en febrero del año pasado, anunciando su arribo a LN+. Pero una vez más, su ingenio le jugó una mala pasada. Según había trascendido, Canosa fue desvinculada de la señal de noticias tras una tirante negociación con las autoridades del canal.

¿Qué había pasado? Canosa le habría pedido a Juan Cruz Ávila, responsable de la señal de noticias privada, un cambio de horario ya que no quería seguir cubriendo la franja de las 23 y quería pasar a las 22, aprovechando que Alfredo Leuco iba a dejar por entonces su ciclo diario para pasar a uno semanal. Pero Ávila se habría negado a cumplir el deseo de la conductora, lo que provocó su abrupta salida (una más) de la señal. "No me siento valorada, querida, cuidada por la televisión", había dicho Canosa.

El mensaje de Viviana Canosa contra LN+

En aquella oportunidad, la periodista había hecho un descargo durante el pase que tenía con Yanina Latorre en El Observador, la radio dirigida por Luis Majul, donde aseguró: "Me quiero organizar con la radio y después voy viendo. Ya me salieron laburos en el exterior, cosas que están buenas, quiero ver lo de la televisión". Si bien pocas horas después se corrió la versión de que la conductora podría llegar a TN, al parecer el próximo destino de Vivi será C5N.

O al menos, así lo confirmó Marina Calabró en Lanata sin Filtro (Radio Mitre) y detalló: "Empezaron a correr intrigantes versiones sobre la posibilidad de que Viviana Canosa aterrice en C5N". "Ayer Vivi posteó una foto suya anunciando el inicio de sus reuniones laborales 2024. Lo llamativo es que consiguió un sugerente 'me gusta' de un señor llamado Nicolás Bocache, que es director de noticias y contenidos de C5N", continuó la periodista.

¿Se suma a C5N?

Frente a esta información, Canosa salió a través de X (antes Twitter), desmintió a Calabró y fue filosa al hablar de su salida de LN+."Los estoy leyendo. No tengo ni idea en que canal voy a estar. Mejor pregúntense por qué no estoy más en el mismo. La respuesta es obvia. Besos", escribió. Cabe recordar que Canosa había anunciado que no iba a seguir a cargo de su programa +Viviana en sus redes. "Hoy me reuní con mi amigo Juan Cruz y de común acuerdo hemos decidido no continuar en LN+", reveló. Pero con este último mensaje, parece ser que no fue de tan "común acuerdo" como había anunciado semanas atrás.