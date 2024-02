"¡Se murió!": la contundente respuesta de Juli Poggio al ser consultada por su relación con Marcos Ginocchio

En cuestión de meses, la relación entre Juli Poggio y Marcos Ginocchio cambió. Resulta que la actriz y ex hermanita pasó de afirmar que "Marculi" (el shippeo de la gente, que vio una posible pareja amorosa entre ella y Marcos) podría ser "real algún día" a decretar su deceso. "¡Se murió!", advirtió.

Los rumores de romance entre Julieta y Marcos inundaron las redes sociales desde el primer cruce de ambos en la casa de Gran Hermano. Pero en noviembre del año pasado, los fanáticos de los ex hermanitos estallaron de felicidad luego de que la actriz diera indicios de que algo pasaba entre ellos. "La gente quiere dos cosas: que no haya más inflación y que vos y él (por Marcos) formen pareja", había sido la consulta de Santiago Riva Roy durante la gala de la revista Caras.

Y la respuesta de Juli no se hizo esperar: "La inflación no se va a terminar pero 'Marculi' sea real algún día... ¿Va a ser real algún día?. Y Nunca se sabe... Es la primera vez que tiro esa". Pero en un mes y medio todo cambió, la influencer volvió a ser consultada por el periodista sobre su vínculo con el ganador de la última edición de Gran Hermano y de manera contundente, advirtió: "No, ya está, o sea, ya está. ¿Si se murió? Sí, se murió. Lo que sigue es la amistad, ya está".

Y ante la insistencia del cronista, remató: "No, no, lo que pasó fue una amistad, como siempre. Sí, una amistad y una linda relación". Este breve ida y vuelta entre Juli y el notero fue analizado por el Debate del Bailando (ciclo que se emite por América) y Denise Dumas no dudó en analizar la feroz sentencia de la actriz sobre su relación con el salteño. "De toda la nota nos quedó algo que dijo 'Marculi se murió'. Para que algo se muera, tiene que haber estado vivo", reflexionó la conductora.

Cabe recordar que Yanina Latorre había dado a conocer que los dos ex participantes de GH mantuvieron encuentros amorosos en el departamento de un productor de Telefe cuando finalizó el reality, algo que fue negado por ambos una y otra vez. Lo cierto es que en agosto del año pasado, Poggio comenzó a ser vinculada al hermano de Tini, Fran Stoessel. "Con Juli tenemos una gran relación, pero alejadas de las cuestiones íntimas", había señalado el influencer.

Juli Poggio confirmó que pasó algo con Marcos, pero que ya "se murió"

Esto llevó a que durante su participación en el ciclo por streaming Rumis, donde también estaba presente el hermano de Tini, debido a que forma parte del panel, Juariu decidiera poner a la ex hermanita entre la espada y la pared con una filosa pregunta: "Es tu última noche de sexo. No vas a tener sexo nunca más, con esa noche te vas a despedir. ¿Lo tenés con Marcos o con Fran?". Sin embargo, Juli no defraudó y se la jugó delante de todos: "Hacemos un trío, dale". ¿Seguirá con la misma idea?