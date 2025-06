Se supo: este fue el motivo que rompió la relación entre Nico Occhiato y Migue Granados

Aunque los protagonistas de la guerra del streaming evitan confirmar su enemistad públicamente, sus entornos cercanos lo hacen por ellos. Todo comenzó con la aparición de Olga como canal competidor de Luzu TV: hubo acusaciones de "robo de personajes" y otras tensiones que marcaron el distanciamiento entre Nico Occhiato y Migue Granados. La dinámica del stream, por momentos, comenzó a parecerse demasiado a la televisión tradicional, donde los programas se disputaban el rating punto a punto.

La polémica escaló hace apenas dos días, cuando el actual conductor de La Voz Argentina fue consultado sobre sus colegas del mundo del stream. El oriundo de Villa Luzuriaga reveló que tuvo una charla con Mario Pergolini, luego de que este lo acusara de mostrar "datos irreales": "Le escribí para tomar un café y charlar con él. Fue una charla re amena. Le dije que me dolía que alguien que yo admiro piense eso. Revisó la compu y quedó todo bien, fue espectacular", expresó.

Continúa la tensión entre Migue Granados y Nico Occhiato

Sin embargo, el clima cambió cuando el cronista de Intrusos le preguntó por dueño de Olga. El entrevistado fue tajante: "Me guardo para mí lo que pasó con Migue Granados. No hay nada para opinar". Ante la consulta sobre si estaba dolido, volvió a responder con frialdad: " No saques tus conclusiones . Yo solo te digo que no tengo nada para opinar".

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre abordó el tema con Fede Popgold —panelista del programa y conductor en Luzu— y fue directa: "¿Por qué se odian los conductores?". El influencer aclaró: "En realidad no tenían una mala relación, hasta que Migue acusó a Luzu de tener números de visualizaciones fuera de lo común. Ahí Nico salió a aclarar que no habían sido comprados".

El navegador no soporta este contenido.

Rápidamente, el panel debatió sobre la presencia de bots en los canales de streaming. Según Latorre, a ningún medio le conviene pagar por visualizaciones falsas, ya que con los avances tecnológicos y los sistemas de medición actuales, eso se detecta fácilmente y puede afectar gravemente la relación con los anunciantes.

"Cualquiera puede comprar bots y mandárselos a otro", sumó Popgold, dando a entender que fue Granados quien habría orquestado una maniobra para afectar la credibilidad de su competidor. "¿Y dónde se compran?", preguntó ingenuamente Ximena Capristo, y sus compañeros le explicaron que se consiguen en páginas web.

Migue Granados

"El éxito se nota con la gente que convocás, no con los números", remató Majo Martino. Yanina, por su parte, se mostró sorprendida de que Migue Granados se haya involucrado en una polémica así, ya que lo considera un tipo inteligente. Finalmente, Popgold confirmó lo que muchos intuían: las acusaciones por parte de Migue terminaron por tensar la relación con Nico Occhiato.