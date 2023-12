"Si yo hablara...": la dura amenaza de Julieta Poggio a su ex por su versión de la ruptura

La relación entre Julieta Poggio y Lucca Bardelli terminó en medio de la vorágine que la ex Gran Hermano vivió cuando apenas había salido del reality y estaba emprendiendo su camino en el mundo del espectáculo. Sin embargo, a pesar de que disimularon haber terminado en buenos términos, hace pocas horas salió a la luz por parte de él que eso no fue así y estalló una nueva bomba después de que ella declarara en sus redes: "Si yo hablara...".

Julieta Poggio y Lucca Bardelli, en los tiempos en los que todavía eran novios.

En la casa de Gran Hermano pudieron haber pasado varias cosas pero Julieta decidió alejarse de ello y no ser protagonista de ningún amorío que rompiera con su relación. Es que la joven de 21 años entró al reality estando en pareja hacía dos años y a pesar de que en varias ocasiones se la intentó vincular con Marcos Ginocchio, ella se la pasó los cinco meses del encierro mencionando cuánto extrañaba a su novio.

Aun así, dos meses más tarde de haber salido de la casa más famosa, la relación llegó a un punto final casi que de un día para el otro. ¿Por qué? Si bien nunca dieron los motivos exactos, Poggio comentó en más de una situación de que la conexión ya no era la misma porque los meses separados los afectaron fuertemente.

Pero mientras ambos peleaban por continuar en la relación, ya que en un principio sólo se habían pedido un tiempo, a la par a ella se la vinculaba con el ganador de Gran Hermano y no porque hubo un encuentro entre los dos, sino más bien por la conexión y la tensión que había entre ambos tanto dentro, como fuera de la casa.

Julieta Poggio y Lucca Bardelli

Finalmente, dos meses después de que se terminara el reality decidieron ponerle un punto final y pocas veces uno habló de otro. Si se trata de dar vuelta la página, bien se sabe quién pudo hacerlo y quién no. En distintas entrevistas, Julieta decidió esquivar el tema asumiendo que eso formaba parte del pasado y por parte de Bardelli, fue él quien mencionó que "si hubo una ruptura no fue por decisión propia" sino que la responsabilidad fue principalmente de la influencer.

Ahora, cuando la llama parecía apagarse, el conflicto entre ambos volvió aparecer por una pregunta que le hicieron a él en sus redes sociales. "La verdad que no sé qué decirte, esta pregunta me la hacen mucho y siempre la evito. Pero la posta es que no, no quedó todo bien, al contrario... Me enteré cosas de parte de ella, que hizo cuando estábamos en la relación. Pero bueno, yo estoy tranquilo, sé que siempre hice las cosas bien, por lo menos de mi parte...", manifestó.

¡Arde troya! Fue lo que más se pensó en el momento en que se sabía que, a pesar de no seguirse en las redes, de una manera u otra, Julieta se iba a enterar de los dichos. Ante eso, replicó la apuesta con una foto en su cuenta oficial donde escribió: "Dejen de mandarme cosas, porque si yo hablara...".

Historia de Julieta Poggio

Poco se sabe a qué hacía alusión Poggio, dado que mientras ella estaba en el reality en reiteradas ocasiones se divulgaron supuestas conversaciones de Bardelli con otras mujeres y hasta incluso fotos y videos de él en situaciones comprometidas. De hecho, fueron más de tres veces los momentos en que las personas se acercaban a la casa para gritar "Julieta cornuda"; "Julieta, Lucca te fue infiel" y diversos comentarios similares.

Lo cierto de todo esto es que tanto los fanáticos de Julieta como quienes consumen el programa, caen en las típicas críticas hacia Bardelli sosteniendo que todos sus dichos y actuaciones en contra de la ex hermanita son pura y exclusivamente para tener más "fama" y para poder algún día también formar parte del reality.

Sin embargo, si hay alguien que sí pudo aprovechar la popularidad de Poggio fue justamente su hermana menor, Lola, que con tan sólo 17 años y teniendo la exposición que posee por mostrarse diariamente con Julieta, consiguió poder estar presente en el programa GO Brodway que comenzará a fines de enero en la ciudad de Nueva York.

Julieta y Lola Poggio

¿Qué es GO Brodway? Es un programa de formación entre artistas y maestros de la industria del teatro para perfeccionar su carrera. Asimismo, la adolescente tuvo una gran experiencia y participación en las series argentinas "Solamente vos"; ATAV y Maltratadas.