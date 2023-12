Camila Homs fue denunciada por " falsedad ideológica" y podría ir presa: "Son 6 años de cárcel"

Mucho antes de la ruptura entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, y sobre todo antes de la consagración de la Selección Argentina en Qatar, no se hablaba de otra cosa que del conflicto judicial que mantenía el "Motorcito" con Camila Homs, la madre de sus dos hijos, Francesca y Bautista, a raíz de su romance con la cantante.

Por aquel entonces, las cosas se habían complicado debido a una audiencia entre ambos que no prosperó, lo que generó que se comenzara a tratar la posibilidad de que el ex Racing no pueda disputar la Copa del Mundo. Algo que no terminó ocurriendo, ya que las negociaciones entre el volante y la modelo terminaron llegando a buen puerto.

Cami Homs fue denunciada

Lo que no llegó a buen puerto, sin embargo, fue la relación entre Homs y su por entonces abogado: Ignacio Trimarco. De hecho, la bella modelo le había mandado una carta documento a su ex representante legal anoticiándolo y diciéndole que no le iba a pagar los honorarios. "Me comuniqué con la señora Homs y me informó que el señor De Paul habría accedido a la pretensión esgrimida por esta parte en las audiencias de Mediación, pretensión esta muy distante a la que había arribado con su anterior letrada y que en este caso satisfacía los reclamos de la señora Homs y su familia", había contado el propio Trimarco en un comunicado.

El comunicado del ex abogado de Cami Homs

Según explicó en su momento el letrado, había sido convocado "para patrocinar a la señora Homs, en el marco judicial contra Rodrigo de Paul por los rubros compensación económica, alimentos y régimen de comunicación y cuidado personal, luego de realizadas las audiencias de Mediación Previa Obligatoria y presentada la demanda judicial que tramita por ante el Juzgado Civil n° 106 de la Nación, causa 53.949/2022" y la última comunicación que tuvo con la modelo fue el 1° de agosto.

Pero cuando se reunió con la mamá de Francesca y Bautista para firmar la documentación y "ultimar los extremos del acuerdo", ella lo apartó del caso. "Así las cosas en horas de la tarde recibo una llamada telefónica de la señora Homs donde me indicaba que tanto ella como el señor De Paul se rehusaban a abonar mis honorarios profesionales, los cuales fueron acordados mediante el correspondiente Convenio de Honorarios regidos por la Ley 27.423, suscripto en fecha 14/06/2022 (día en que se realizó la última audiencia)", había denunciado Trimarco, mostrándose sorprendido por la actitud que su ex representada tomó.

Pero esto no quedó sólo ahí, ya que Homs redobló la apuesta y demandó a Trimarco por la forma en la que manejó el proceso. De hecho, lo acusa de filtrar ante la prensa información de una reunión privada que mantuvo con De Paul y de la que solo sabían ellos dos. Homs cree que el letrado tuvo un comportamiento errático y priorizó fines ajenos a sus intereses. Incluso, ella sintió que él la estaba usando para promocionar su estudio jurídico y así hacerse más mediático aún. Recordemos que la propia Homs había aclarado meses atrás sobre este tema: "Armó móviles falsos, violando mi intimidad, haciéndome pasar malos momentos por culpa de eso".

Cami Homs y Rodrigo de Paul

Llamativamente, Trimarco hizo lo propio y denunció a Homs por haber falsificado un certificado médico para no presentarse a una audiencia. "Tenía que presentarse en un juicio oral que le había promovido el abogado Ignacio Trimarco por calumnias. Fue con un certificado que hizo mucho ruido en Tribunales. Cuando los abogados querellantes en la causa de calumnias ven esto, lo primero que dicen es 'esta letra es de Camila Homs'", informó Mariano Yezze, periodista de DDM.

De esta manera, la ex concursando del Bailando 2023 fue denunciada por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica de instrumento público y uso de un documento o certificado falso o adulterado. "En esa audiencia que se iba a realizar hace unos días, el abogado defensor presentó un certificado médico del Hospital de San Isidro, como que Camila Homs se fue a atender por determinada patología y que tenía una indisposición y no podía concurrir a esa audiencia", contó el panelista.

Y sentenció: "Sin embargo, desde el centro médico dijeron que nunca la recibieron" "En el caso de que se corrobore el delito, tiene una pena de hasta seis años de prisión. Puede ir presa por esto", advirtió Trimarco a través de un mensaje.