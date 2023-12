"Ya no existe motivo para levantarse" la "angustia" y las lágrimas de Duki antes de sus shows en River

De rapear en distintas plazas de Buenos Aires a agotar 150 mil entradas en cuestión de horas. Así de abismal fue el cambio de vida que tuvo Mauro Lombardo, más conocido como Duki. Resulta que la velocidad con la que se mueve su carrera indudablemente le genera -según sus propias palabras- "angustia", ya que -explicó- siente que está quemando etapas muy rápido.

Duki en la grabación de la canción "Givenchy"

El sábado 2 y domingo 3 de diciembre serán sin dudas dos días que quedarán marcados por siempre en la vida del músico: por primera vez llenará el estado Monumental no una, sino dos veces. Por estos shows, todos sus fanáticos se llenaron de desesperación y ansias para poder obtener sus ansiados tickets.

Sus comienzos fueron como freestyler y en la competencia que más se destacó fue justamente en el icónico rap de estilo libre "El quinto Escalón", con lo que aprovechó para que su carrera ascienda cada día un poco más dejando de lado esa etapa para convertirse en un mero cantante. Sin embargo, cuando comenzó a encontrarse en la cima por ser el número uno de la movida urbana, una realidad paralela le chocó su puerta: la angustia.

La vara en el 2022 la dejó realmente alta tras realizar cinco shows en el Estadio José Amalfitani y todos con entradas totalmente agotadas en pocas horas. Seguido a eso, su pregunta fue: "¿Qué sigue?" Y lo que le siguió, fue una gira por Estados Unidos, Europa y cerrará el año con su broche final haciendo lo que más le gusta en su país y frente a su gente.

Duki

Aquella pregunta que comenzó siendo algo normal para él, porque siempre mantuvo respuestas con objetivos y metas a corto y largo plazo, poco a poco se fue desgastando por creer que, con 27 años, ya hizo mucha más historia de la que se hubiera imaginado dentro de la música. incluso, adelantó que día a día siente que cada vez la lista de proyectos se le va acotando.

El sábado cerca de las 20 horas las luces se apagarán, la melodía comenzará a sonar y ahí estará Duki para hacer historia una vez más y para que en el momento en que deba dar por finalizado el show y bajar del escenario, su mente vuelva a pensar en qué es lo próximo que sigue. Sin embargo, ya no sabe qué otra meta llevar a la cima porque ya logró todo lo que quería en la vida.

Eso mismo fue lo que demostró y dejó en claro en una conferencia de prensa previa al primer show en el estadio de River. Con sus propias palabras, habló del "mal momento" que atraviesa actualmente: "Uno ya vive tan rápido y de repente tengo 27 años y ya hice los River y cuando me pregunto qué sigue ya no tengo respuesta, entonces eso la verdad me genera bastante angustia", comenzó diciendo.

Duki

A la par, remarcó: "Me pone un poco mal porque es sentir que todo ese recorrido todo de repente se te fue y va a llegar el sábado y me voy a subir, voy hacer el show y cuando me baje por ahí ni voy a caer. Me da un poco de miedo el hecho de quemar tantas etapas que ya no haya un siguiente paso. Creo que ese es el problema del por qué se vuelven locos los más grandes, llega un momento que haces todo lo que querés, cumplís todo lo que querés...".

En esa tristeza que demostró, y ya con los ojos llenos de lágrimas, aseguró que en algún momento de la vida ya "no existe motivo para levantarse" por haber cumplido todo lo que uno se propuso. "Por eso trato de tener una vida bastante tranquila y ordinaria; porque si llegas a un momento que cualquier cosa que querés la tenés, no existe el margen de frustración, no existe motivo para ser feliz, no existe motivo para levantarse porque ya tenés todo", expresó.

Por último, con la voz quebrada y con mucho pesar, detalló: "Creo que parte de la angustia que tengo va arraigado a eso, a que van a ser dos días y se me van a ir de las manos y no sé si quiero que sea ahora". El momento fue tan fuerte que el novio de Emilia Mernes rompió en llanto y debió retirarse de la conferencia sin poder despedirse.