Siguiendo los pasos de "La China": Alex Caniggia pidió US$ 5.000 para una nota con un youtuber

Desde hace décadas cuando siendo un niño aparecía junto a su madre diciendo que "los argentinos" eran todos "muy pelotudos", la disrupción de Alex Caniggia fue tema de debate. Las formas que para muchos y muchas pueden parecer parte de un personaje, en realidad son parte de una personalidad narcisista que se excede a todos los límites del buen gusto. En los últimos días se filtró cómo humilló a un youtuber a quien le demandó 5 mil dólares para participar de una entrevista en su canal.

La revelación se da a pocos días de que se confirmara que Eugenia "La China" Suárez cobró 15 mil dólares para ser entrevistada en la TV Pública, lo que levantó polvo en el circuito mediático. Inspirado en el cachet de la mega estrella pareja de Mauro Icardi, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, también tuvo su reclamo sin sentido al youtuber Matías Bottero, quien lleva adelante el programa Entre dos suculentas.

"Alex Caniggia me pidió 5 mil dólares", reveló en una entrevista con Martín Cirio, también conocido como "La Faraona". "¿De en serio?", le preguntó el influencer, completamente incrédulo del planteo del ex conductor de El Trece. Bottero le había pedido si quería venir y la respuesta del ex de Melody Luz fue: '¿Cuánto hay?'. Cuando el youtuber le respondió que nada, este insistió: "Bueno, pero algo tiene que haber". Allí fue que Bottero decidió hacer un esfuerzo para tener a la figura en su canal, teniendo en cuenta las repercusiones que este podía llegar a tener. "Digo: 'ya fue, es Alex Caniggia. 1.000 dólares'. Y me mandó un audio riéndose", reveló.

Alex Caniggia fracasó como conductor televisivo en El Trece.

Según contó, la risa del otro lado del teléfono fue lo "peor". "Fue muy humillante para mí", reconoció. Luego develó que Caniggia le mandó otro audio "diciendo 'yo por eso no salgo de mi casa. 5.000 dólares o nada'". Lógicamente, tras la desmedida contrapropuesta, no hubo acuerdo ni entrevista. Lo cierto es que Caniggia pidió el dinero y le dijeron que no, a diferencia de Suárez a quien sí accedieron a pagarle el cachet que pidió de 15 mil dólares. La información la sacó a la luz el periodista Nacho Rodríguez en Radio 10, donde cuestionó que "para invitar a una celebrity tienen plata, pero para pagar sueldos no".

China Suárez y Gustavo Méndez tras la entrevista en la TV Pública.

La versión fue negada por las autoridades de la TV Pública, aunque lo cierto es que las sospechas dicen todo lo contrario, ya que desde el vamos llama la atención que una figura como Suárez, que no da entrevistas, lo hizo en un canal sin promoción ni audiencia y con un conductor ignoto como Gustavo Méndez.