"Sos una mier...": Tomás Dente explotó contra Migue Granados y lo tildó de "mugroso"

Los límites del humor y las regulaciones de los streaming volvieron a quedar en el centro del debate luego de que, a partir de un nuevo chiste completamente desubicado que sonó en Olga TV, el conductor Tomás Dente apuntara contra Migue Granados y lo tildase de sucio y "mierda de ser humano". La situación se dio a días de que Tomás "Toto" Kirzner, hijo de Adrián Suar y Araceli González, ofendiera por completo a Pepe Cibrián con otro chascarrillo irreproducible.

"¿Sabés qué es lo más loco de penetrar a un bebé?", fue la pregunta que mandó un oyente y que despertó la risa de Granados, probablemente por considerar la pregunta algo completamente absurdo y desbordado. Es que estas son las características de las cosas que dan risa a la hora de hablar de humor ácido o "negro", como suele llamárselo de forma discriminadora.

"Eso son los oyentes que consumen Olga", protestó Dente al aire de El Impertinente por Net TV. "Este que tenés acá. Este impresentable que anda siempre vestido tipo cool, sucio, que no debe saber lo que es una ducha, porque siempre anda con pinta de sucio, no me quiero ni imaginar cómo deben oler sus calcetines de lo sucio, mugroso que es", añadió en su enojo contra el hijo de Pablo Granados.

En su enojo, aprovechó para reprocharle otras situaciones, como su ropa cuando fue a entrevistar a Lionel Messi en Miami. "Que va a entrevistar al número uno en pantalón corto, en medias. Y no estoy hablando del cuerpo, ni estoy hablando de la vestimenta. Si vas a entrevistar a la figura número uno del mundo, por lo menos vestite acorde a la ocasión", reclamó.

Tomás Dente estalló contra Migue Granados por su polémico humor aburdo.

"Yo no vengo acá en pantuflas, en ojotas y en musculosa, ni me rasco lo que ya sabés mientras hablo. Así como a la cancha vas con la camiseta del equipo que alientes, a la iglesia vas bien vestido y a un casamiento vas de esmoquin, si vas a entrevistar a Messi, Migue Granados, andá acorde a la ocasión", indicó Dente.

"Vos te creés que sos piola. Que sos piola porque usás gorrito, te dejás la barba, no te bañás y usás pantalón corto, y después cuando los oyentes proponen y propugnan estas aberraciones en televisión, te cagás de risa. Eso es lo que sos vos", cuestionó el conductor, quien luego se metió en la polémica entre Cibrián y Kirzner, quien le pidió perdón por su desubicación al director y artista.

"Y si la cabeza y el corazón, en términos verticalistas, en algún punto propicia y propugna un contenido así, ¿qué pretendés que haga "Toto" Suar? Si el dueño del circo se ríe cuando un oyente en relación concerniente a lo que es la violación de un bebé", se preguntó Dente. "Son una manga de impresentables. No me alcanzan las palabras. Son nefastos ustedes, los que lo siguen en redes, y los que los consumen. Que vengan de a uno que los atiendo a todos. Son una manga de impresentables. Dan vergüenza. Son el sonrojo, el bochorno de los medios de comunicación", añadió.

"Y después la gente tiene el tupé de decir que este estúpido es talentoso. Por más talento que tengas, todo queda eclipsado a raíz de lo que acabamos de ver. Por más talentoso, eximio, superlativo que seas en términos profesionales, si te reís de un comentario que tiene que ver con penetrar a un bebé, sos una mierda de ser humano", concluyó un enojado Dente por otra nueva desubicación al aire de uno de los streamings más populares de la Argentina.