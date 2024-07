La lluvia dorada de Cata a Furia: la trató de "nefasta", "oscura" y la acusó de ser dueña de un fandom "espantoso"

Se podría decir que si algo le faltaba a Juliana "Furia" Scaglione es que Catalina Gorostidi, una vez más, arremetiese contra ella a través de las redes sociales. Sobre todo, luego de que se diera a conocer el conflictivo presente que atraviesa quien supo ser la "mejor jugadora" de la última edición de Gran Hermano. Sin ir más lejos, Telefe optó por rescindirse el contrato a Furia y ponerle punto final a su vínculo con el canal de la familia, hartos y cansados de los escándalos que protagoniza la ex hermanita. "Ella pidió esta liberación y queda liberada", habían contado en Intrusos y detallaron que la señal aprovechó para sacársela de encima.

Al mismo tiempo, Furia viene de increpar e insultar a Gastón Trezeguet durante una transmisión en redes sociales: "Sos un careta", le dijo ante la sorpresa del panelista de GH y uno de los que más la bancó cuando estuvo dentro de la casa más famosa del país. La "pelada" insistió que salió en sexta posición por los manejos de la producción y volvió a insistir con que hubo fraude dentro del reality. "Yo no le chupo la pi... a nadie. Es fraude. Todo el mundo lo sabe. No te hagas el bolu... Seguí siendo careta. Mañana en tu programa hablá mal de mí como hacés siempre cuando alguien se enoja con vos y listo", lanzó y cortó la transmisión.

En medio de este contexto fue que apareció Catalina, que dentro de la casa supo ser compañera, aliada y hasta amiga de Furia hasta que -según dice- abrió los ojos y se dio cuenta que estaba "jugando" al lado de un personaje "nefasto". "Voy a hablar por última vez de esta persona que se llama Juliana Scaglione . La verdad que el tiempo siempre me termina dando la razón en absolutamente todo, toda la gente nefasta que la estuvo defendiendo en programas y todo, una cosa fue el personaje de Gran Hermano y otra cosa creo que ven lo que es acá afuera. Muchas veces cuando yo veía que defendía a Alfa, no podía entenderlo", sostuvo la médica pediatra.

Del amor al odio hay un sólo paso

Y siguió: "Creo que es la misma clase de gente. Y sí, Alfa, decí lo que se te cante el orto, a mí me chupa un huevo también. Juliana, sos nefasta, el juego terminó hace como tres semanas, no te bancás que la gente sea feliz, no te bancás que la gente tenga amigos, que pueda tener un amor, que la gente sea querida, te bloqueás a tus propios compañeros de reality, decís que Bautista no es el ganador, Bautista es el ganador, vos saliste sexta, perdiste el juego, perdiste un montón de cosas, no sos querida, tu fandom es espantoso, vivís en una burbuja donde creés que todos te tenemos envidia y sos una persona solitaria que no la quiere nadie".

En su descargo, la integrante de DivasPlay le aclaró a su ex amiga que no le tiene envidia y si bien le deseó "muchísimo laburo", la calificó como una persona "oscura y espantosa" como su hermana mayor, Coy Scaglione. "No te fumás que la gente sea feliz, no te fumás que la gente gane un juego, vos perdiste, saliste sexta, vos perdiste el cosa de mierda ese de, no sé qué, del fandom, lo perdiste, aceptá las cosas, perdiste, y encima sos tan desubicada que te creés Susana Giménez, porque a mí en mi cara me dijiste, ´yo no puedo caminar por la calle´. ¿Quién sos? saliste de la mano como todos nosotros, que hayas sacado 16 participantes no te hace mejor ni peor", le dijo.

Luego de insistir con acusar a Furia de ser una "persona de mierd...", le advirtió a Juliana que de ahora en más se tiene que "bancar" todo lo que se le viene "porque si sos una mina de mierda en la vida, las cosas malas vuelven". "Me chupa un huevo tu existencia, no ganaste nada, saliste sexta. Sos una envidiosa de mierda y lo fuiste toda la vida, no te bancás que la gente se quiera, tenga amigos, que a la gente la quiera, que le vaya bien porque sos una envidiosa asquerosa, una soberbia de mierda igual que tu fanático número uno, Alfa. Son dos soberbios de mierda y no te diste cuenta toda la gente que te usó para tener fandom", disparó.

Al final, Catalina siguió con la catarata de insultos contra su ex compañera de Gran Hermano y remató: "Te creés Susana cuando sos una mina nefasta que salió de Gran Hermano con el 62% de los votos, porque más de la mitad de Argentina te detesta. Sos terrible, nefasta, desagradable y asquerosa, sos una pobre mina. Suerte en tu vida, que tengas laburo, pero si no bajás un cambio, vas a terminar nefasta, como ya estás demostrando por todos lados, mandando saludos por 5.000 pesos".