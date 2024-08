Tamara Pettinato repudió que Milei la haya tratado de "prostituta" y pidió: "No me metan como la mala"

Luego de su aparición pública el último jueves en Blender, Tamara Pettinato retomó su rutina laboral y volvió a contar lo que vivió durante la última semana, tras la exposición pública de dos videos filmados por Alberto Fernández en la Casa Rosada. Allí remarcó que en la acusación por violencia de género de Fabiola Yáñez, el acusado es el ex presidente y no ella, y pidió que no la pongan como "la mala".

Además se refirió a la depresión y la angustia que padeció, a cuando Javier Milei le dijo "prostituta" y al sufrimiento de su hijo de 14 años."¿Con Alberto Fernádnez estás con bronca?", le preguntó Ernesto Tenembaum al aire de Radio con Vos y en la vuelta de Pettinato a su rol de panelista en ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?. "Sí", reconoció ella. "Tampoco lo quiero acusar. Hay una causa que van a investigar y no me puedo meter a decir si es culpable o no. Lo que quiero decir es que no me acusen a mí, porque toda esta semana sentí como que me acusaban a él y a mí, mezclando todo en una misma causa, cuando yo no soy villana en esta historia, el villano es él", reafirmó.

En ese sentido, explicó que él "es el que está siendo acusado de golpeador". También aclaró que su enojo no es por la filtración del video. "Eso es algo que yo tengo claro, que siempre que filmes, o te filmes, o te dejes filmar, o mandes un video, se puede filtrar. No es una bronca por eso. En esta historia hay alguien que está siendo acusado de algo muy grave y otra persona que lo acusa. Ese debería haber sido el foco y listo. Que no me metan a mí como la mala", pidió.

Tamara contó que su angustia más profunda fue cuando su hijo le dijo que lo ponía triste lo que decían de ella. "Yo pensé que no le llegaba demasiado, porque al tener 14 años no mira C5N y TN. Pero está en TikTok. Entonces me dice: 'Me da tristeza lo que están diciendo de vos'", reveló. Luego le explicó las dificultades de la vida pública y aseguró que lo hizo faltar al colegio "por las dudas, por si le decían cosas" y que habló todos los días con la institución para ver "si le dijeron algo".

La periodista relató que le preguntó a Tenembaum si Milei le había dicho prostituta o si ella había entendido mal. "A esa altura ya estaba medio", bromeó en relación a su salud mental. "No me sorprende tanto, o no me sorprende de él. Lo que me pregunto en estos casos es: el presidente actual me dice prostituta y que soy parte de una asociación ilícita, ¿lo dejo pasar o qué se hace? ¿Se le hace una demanda, que se retracte? Supongo que lo voy a dejar pasar, pero es grave. Y lo que me llama la atención es que no repararon mucho en eso. No vi a nadie muy escandalizado", cuestionó Tamara. "Vi panelistas de televisión gritándome 'hija de puta' y cosas así. Decís, ¿la dejo pasar? Si no tenés que ir a una guerra. Pero me parece grave siendo el presidente", agregó después.

Si bien rechazó la idea de tener miedo a andar por la calle, porque "no es que salís y esa gente que te putea en redes te sacude", sí aceptó que todavía la afecta lo que sucedió. "Me queda como una angustia de cómo puede pasar esto de que te filtren un video, que ni siquiera se debatió si estaba bien mostrarlo 10 mil veces, en el que la única que aparece soy yo y yo no quería que salga", lamentó.

Tamara Pettinato y sus imágenes en la Casa Rosada.

"No es que me escondí, hay un golpe que te pega cuando te hacen algo así, cuando filtran algo tuyo que no esperabas, que yo ni conocía ese video. Y de pronto, de un segundo para el otro, verte en todos los programas y que todo el mundo empiece a opinar, empezar a recibir cataratas de algunos apoyando y otros odiándote, es un golpe", describió Pettinato. "Digan lo que digan. Lo único que me salió fue quedarme encerrada tirada en la cama. Y tratar de no ver nada. De las redes no leí nada de las puteadas que recibí. En eso existe protegerse una y decir no lo leo. Es una elección leer o no", reflexionó.