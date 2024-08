Jorge Lanata, la verdad sobre su salud: sus hijas dejaron de lado a Elba Macchiavello y contaron todo

La frágil salud de Jorge Lanata vuelve a llamar la atención de toda Argentina. Es que en las últimas horas, sus compañeros de trabajo en radio Mitre se encargaron de desmentir que el periodista está intubado.

Además, contaron que ya superó la insuficiencia renal, por lo que se encuentra cada vez más estable aunque todavía está internado. Si bien el hospital Italiano publica algunos partes médicos, la salud de Lanata siempre se pone en duda.

Lanata y Elba Marcovecchio

Esas dudas fueron aclaradas por la familia más cercana de Lanata, sus hijas Bárbara y Lola salieron a explicar a través de un comunicado difundido por redes sociales lo que verdaderamente le está pasando a su padre. Llamó la atención que en ese mensaje no se incluyera la figura de Elba Macchiavelo, esposa del periodista; sin embargo, la información que dieron sus hijas.

"No solemos hacer esto porque no nos gusta hablar de nuestra vida privada pero debido a la cantidad de versiones que circulan queremos aclarar: papá NO está intubado, está estable, despierto y sin riesgo de vida", explicaron las Lanata y también expresaron: "Nos reconoce y contesta como puede. Obviamente tiene días mejores y días peores pero de a poco está aprendiendo a respirar de nuevo por sus propios medios. Si bien tiene una traqueotomía ya aguanta más de 12 horas desconectado".

El comunicado de las hijas de Lanata

En cuanto a la evolución del periodista de Mitre, sus hijas contaron la intimidad de su recuperación: "De a poco va haciendo ejercicios de kinesiología y desde hace una semana pasa un par de horas al día sentado. Nosotras vamos siempre, también lo hacen algunas personas cercanas".

En esa misma línea, aclararon que no estuvo con su esposa Elba, sino más bien con su ex esposa Sara Stewart Brown, quien donó un riñón para salvarlo en 2015: "Hoy pasó la tarde sentado y acompañado por Kiwi y amigas de la familia, nos turnamos para que esté siempre acompañado. Tal como se comentó en el programa de radio, si todo sigue como ahora, la idea es que en unas semanas se traslade a un centro de rehabilitación para terminar de recuperarse".

Bárbara y Lola junto a Elba y Jorge Lanata

Bárbara y Lola contaron que Jorge Lanata está estable y cada vez más cerca de recuperarse: "Este es un proceso muy lento y hay que tener paciencia pero estamos confiadas en que va a estar bien. Gracias a todos por la preocupación", terminaron.