"Te va a importar mucho lo que te va a pasar": la dura amenaza de Carmen Barbieri a Yanina Latorre

Hace más de dos meses que se abrió una grita llena de molestias, odios y rencores entre dos figuras de la televisión: Carmen Barbieri y Yanina Latorre. Si bien supieron compartir diversos momentos juntas, hoy en día se encuentran más enemistadas que nunca. ¿Por qué comenzó el cortocircuito? Justamente por Fede Bal y un tema que lo entrelaza como mínimo, cada dos años: la infidelidad.

Carmen Barbieri

El lavarropa-gate entre Fede Bal y su ex novia Sofía Aldrey trajo varias consecuencias. No sólo que la joven quiso alejarse de todo lo que ronda al actor, sino que también le prestó declaraciones a Ángel de Brito, lo cual hizo que estallara aún más la bomba. Como si fuera poco, en LAM y más específicamente Latorre, se encargó de contar con lujos y detalles con cuántas personas le había sido infiel el hijo de Barbieri a quien era su pareja. Entre tantas mujeres, se encontraba Estefi Berardi.

Demandas por acá y cartas documento por allá fue lo que empezó a hacerse ver por parte de Barbieri que a fines de septiembre, cuando aseguró que iría a fondo contra la panelista de LAM por difundir datos ajenos y hablar de tal manera de su hijo. "Estúpida, tarada. Yo ahora voy hacerte un juicio a vos y a no sé quién más de ahí que están riéndose de mis problemas con mi hijo", le avisó en vivo mediante su programa Mañanísimas.

Dicho y hecho, luego de aquella emisión, comenzó la guerra legal entre ambas figuras y como si fuera poco, cuando el lavarropa-gate parecía haber llegado a su final o al menos tener menos repercusión, LAM volvió activar la bomba: buscaron y encontraron en la calle a Aldrey, pactaron una nota y le preguntaron específicamente sobre su ruptura y el dolor por culpa de Bal.

Fede Bal y Sofía Aldrey

Esto justamente no le cayó para nada bien a la Leona, que cuando tuvo que empezar su programa en la mañana del martes, le dedicó la introducción específicamente a Latorre, sin mencionarla, avisándole que se va a encargar de hablar sobre ella y que no se va a "callar nada". Pero para eso, lo hará como conductora para tener el alcance que sea necesario.

"No voy a parar de mandar carta documento a toda la gente que ayer y antes de ayer hablaron y hablan mal de nuestro programa. Es nuestro pan de cada día. ¿Vos crees que yo te creo que no te importa nada? Si a vos te importa todo... y te va a importar mucho lo que te va a pasar porque de mi parte no me voy a callar nada. Voy hablar en mi programa. Estoy dolida y enojada. ¿Con qué derecho se van a meter con mi trabajo y con mi vida privada? Si tengo ganas de ventilar, lo hago yo. Yo puedo hablar de mí. ¿Pero vos? Estate atenta", lanzó.

A la par, agregó que hasta el momento no volverá a tener contacto con su ex nuera porque ambas se encuentran bloqueadas para no poder comunicarse. "Sofía me bloqueó y yo la bloquee a ella también. Yo la bloquee para no decirle todo lo que pensaba y que después saliera al aire como estaba saliendo todo. ¿Desde cuándo es amiga de Ángel De Brito y Yanina Latorre? Cuando yo iba a la casa de mi hijo, que fueron muy pocas veces, a tomar mates o ella venía a la mía, nunca hablamos de eso".

Camen Barbieri Mañanísimas

¿Qué fue lo que dijo Sofía en LAM que tanto le molestó a Barbieri? La empresaria manifestó haberla pasado realmente mal después de ver y ser testigo de tantas "cosas horribles". Sin embargo, confirmó haber tenido una charla con Bal pero que de eso no le sirvió de nada porque ya estaba todo más que dicho. Su vida continuó haciendo viajes y cursos para distraerse porque la exposición no le quedaba bien.

"Me fui a trabajar y a viajar. No me gusta hablar, me pongo muy nerviosa. Una cosa es lo que se dice en la televisión, en lo mediático, donde la gente como ustedes tiene la posibilidad de expresarse, pero falta el otro lado de la historia. Y como tampoco me interesa hacerlo en ese lugar público, prefiero quedármelo para mí", comenzó diciendo.

Y amplió: "No estoy acostumbrada a esta exposición a que estén opinando de mi vida. El tema se extendió porque fue por una vía judicial. Sino, se hubiera terminado en una o dos semanas, como tantos otros temas. Pero no quiero hablar. Había tantos chats y leí tantas cosas horribles que no me quiero acordar. Yo no estoy acostumbrada y a mí me duele, fue mi vida y yo la pasé muy mal cuando sucedió todo esto".

Sobre la charla y lo que opina hoy en día de su ex novio, expresó: "Con él tuvimos una charla mucho tiempo después, pero no me sirvió de nada. Lo que él tiene no es un problema médico. La adicción al sexo es un problema grave y la gente termina internada", y sumó: "Yo estaba muy enamorada, estuvimos mucho tiempo, pasamos cosas muy duras, la pandemia, todo. Y fue difícil ese final tan feo, tan expuesto".

federico-bal-sofia-aldrey-01

No obstante, la gota que rebalsó el vaso para que hoy Carmen Barbieri decida volver a ahondar en el tema fue la opinión de Aldrey al considerar que la Leona hizo humor con su separación. "Nunca volvimos a hablar, ni me escribió. Al principio lo esperé, porque la quiero un montón. Ella estaba ahí ese fin de semana, pero es parte de su vida, lo toman con humor negro, se ríen", lanzó.

Esto sin dudas fue lo que le tocó en el ego a Barbieri que tomó la decisión de agarrárselas con Sofía por sus declaraciones y con LAM por volver a embarrar la cancha sacando a la luz otra vez el lavarropa-gate que parecía estar escondido.

"Está equivocada ella. Sofía sabe que yo no me meto ni en la casa de Fede, ni en las relaciones... ni pregunto. No soy pesada, ni metida. Gracias a Sofía me enteraba como estaba de salud, cómo estaba él. Yo le preguntaba todo a Sofía, la volvía loca. Él es muy hermético y más con una relación de pareja y lo respeto. Sofía lo sabe... Cómo voy a encubrir a mi hijo. Me parece muy raro que haya dicho eso. A mí me daba mucha tranquilidad y felicidad que Fede esté con Sofía, yo quiero mucho a su familia también", indicó la jurado de Los ocho escalones.

"Hay que respetar, yo no estoy siendo irónica. Hay que respetar que ella de verdad pasó un momento malo. Cuando Fede me dijo que le parecía que se habían separado, yo le dije que era el disgusto más grande que me podía dar porque ni bien llegué a la casa lo primero que hice fue preguntar por ella. '¿Y Sofía?' dije yo y él me contestó: 'No está Sofía, ya se llevó todo'. Ahí me enteré. Yo ni siquiera me enteré si estaban en crisis y ni siquiera me incumbe la relación de mi hijo, si me preocupaba porque yo la quiero mucho y me parecía que era una pareja maravillosa, pero bueno. Cada uno sabe cuándo termina el amor y cuando termina la relación de una pareja. Yo no me reí nunca de ella, yo lo agarré a Fede y lo matamos, pobre", cerró.