"Es el ángel que me cuida de los envidiosos": La Joaqui le dedicó un tema del Pity a El Noba y se quebró

Después de haber tenido que suspender sus shows por un mal momento personal y de estar con problemas legales para poder realizar canciones, La Joaqui volvió por todo con un nuevo álbum que ya la llevó a realizar uno de los acontecimientos más importantes en su carrera musical: un Luna Park. El "Mal Aprendida Tourra" comenzó en Ciudad de Buenos Aires y dará mucho para hablar teniendo en cuenta todo lo que dejó la noche del domingo.

La Joaqui

Desde que volvió a las pistas que la cantante decidió realizar un álbum llamado "Mal Aprendida" que contenga 12 canciones hablando de contextos y cosas personales con un único fin: ver qué repercusión tiene la gente. Fue así como lo detalló en una entrevista con Juana Viale, en donde afirmó que todas las letras van a ser mal habladas o de cosas que den pudor apropósito, para ver cuáles son las opiniones.

"Yo quiero saber qué es más importante para la gente, que hice un álbum con 12 canciones que son todas letras guasas o que conté en una entrevista que soy madre y padre de dos hijas porque sus progenitores decidieron no hacerse cargo", había comentado.

Los resultados estuvieron a la vista porque de su maternidad poco se menciona y de las letras es más la sorpresa que deja que otra cosa. Es que a la hora de hablar, la reconocida hincha de Racing no tiene vergüenza en hacerlo de manera barrial y sencilla como es su día a día.

Incluso para componer, intenta ser lo más franca posible a tal punto de que se vuelva algo normal cantar canciones que tengan fragmentos como "Si no tenemos tiempo hacemos un rapidito, yo te lo doy duro pero despacito, te voy a llenar la pistola de mi juguito", escribió en su colaboración con L-Gante.

La Joaqui y L-Gante juntos en la canción "Turro"

"Mal Aprendida" tuvo tal repercusión que la llevó a La Joaqui a realizar un show en el reconocido Luna Park con entradas agotadas y a dar por comienzo con la gira que la llevará a viajar por el resto del país. En lo que fue el primero de muchos, el show tuvo varias participaciones de cantantes reconocidos que mantienen colaboraciones con ella. L-Gante, su gran amigo y con quien grabó el hit "Turro" fue uno de los que dijo presentes y también estuvieron CallejeroFino, Migrantes y Ecko, con quien sacó una canción llamada "Sexxxo" y con la cual revolucionó las redes sociales haciendo creer que entre ambos había una relación amorosa.

Más allá de las miles de personas que asistieron y todos los hists que se cantaron desde el primero al último, el recital contó con una parte muy especial y fue la dedicatoria que le hizo La Joaqui a uno de sus mejores amigos y a quien consideraba un "hermano": El Noba.

La Joaqui junto al Noba en el videoclip "Butakera".

Lautaro Coronel, más conocido como El Noba, murió el 3 de junio del 2022 luego de ser hospitalizado por un accidente con la moto. El cantante había recibido un fuerte golpe en la cabeza que le quitó la vida. En aquel momento, La Joaqui se mostró sumamente conmovida por la situación, ya que lo consideraba como parte de su "familia".

Desde ese momento, La Joaqui lo recuerda a diario y hasta lo menciona cada vez que le toca presentar su música. Justamente por eso es que no podía faltar el recuerdo de su amigo en su debut en el Luna Park; y lo hizo de una manera muy particular: realizó un cover de una canción de la banda Intoxicados.

En la pantalla se proyectó un video en honor a El Noba y a la vez, la Joaqui cantó la canción "Fuiste lo mejor" de Intoxicados. Antes de empezar, mencionó que sería para una persona muy especial, pero evitó nombrarlo. "Esta canción me gustaría dedicársela a un ángel que me cuida desde arriba de todos los envidiosos", lanzó. Seguido a eso, comenzó a cantar y en medio de la letra no pudo contener sus lágrimas de dolor.