"This is Michael": los secretos del increíble tributo al Rey del Pop que llegó a Argentina

Michael Jackson es una de las grandes figuras del pop internacional. Toda su trayectoria fue icónica y generó el amor de miles de personas alrededor del mundo dejando un legado musical inolvidable. Incluso hoy, casi catorce años después de su muerte, la música que es leyenda vuelve a los escenarios de la mano de Lenny Jay y gran elenco, para hacer un repaso por su vida e historia con "This is Michael", aclamada incluso por la familia del cantante.

La gira internacional está dirigida por el coreógrafo Kenny Ortega y a cargo de su gran protagonista, quienes pisarán el Luna Park el próximo 17 de diciembre. Por eso, BigBang dialogó con Lenny, quien repasó junto a él la carrera de su ídolo, la puesta en escena y sus mejores canciones.

Lenny Jey personifica a Michael Jackson

¿Cómo surge tu admiración por Michael Jackson?

Cuando tenía siete años de edad y aún sigo escuchando sus canciones durante toda mi vida. Cantar y bailar sus temas se convirtió en un hobby, ¿sabes?, yo llegaba de la escuela y la primera cosa que hacía era ponerme a cantar sus temas.

¿Recordás cuál fue la primera canción que escuchaste?

¡Si! fue "Another Part of Me", del disco "Bad", porque es la primera canción del Lado B, entonces empecé el disco ahí con esta canción y al día de hoy cuando escucho esa canción es como volver al pasado. Todos esos recuerdos son maravillosos. Yo creo que la música tiene esa magia que te hace volver al pasado, incluso algunas canciones son muy icónicas.

Imagino entonces que tenés muchas canciones que están ligadas a tu vida, ¿No?

¡Si! cada una marcó un momento de mi vida desde que tengo memoria, las escucho años después y me da nostalgia. La música de Michael tiene eso también. Tengo muchos recuerdos de él porque Michael siempre fue parte de mi vida... son más de 30 años escuchando sus canciones entonces tenemos muchos momentos de la vida lindos y de business también (risas)

¿Cómo se te ocurrió hacer el tributo a Michael Jackson?

Lo que hacemos es un homenaje, una celebración en torno a su música y la idea surgió con la productora y ahí surgió la idea de hacer algo único y a nivel internacional, de producción, de luces, banda en vivo, bailarines, vestuario... también trabajamos con gente que trabajó con Michael, por ejemplo, su guitarrista original está aquí con nosotros y va a tocar en el Luna Park el 17 de diciembre . Intentamos hacer un mix y un recorrido de toda su carrera musical en dos horas de show con una superproducción.

This is Michael Jackson

¿Cuánto tiempo de preparación lleva hacer una puesta en escena de esta magnitud?

La preparación es mucha. Yo por ejemplo hago todos los días al menos dos horas de canto y baile y es sólo una pequeña parte de todo lo que hay que hacer antes de subir a un escenario. Esas dos horas bailando y cantando exigen una preparación física muy grande; tengo que seguir una dieta para estar sano y no subir de peso; un entrenamiento de canto al menos cuatro o cinco veces a la semana. En total, me toma unas cinco horas al día de preparación y al contar con el staff original de Michael, la exigencia es mayor.

¿Ellos te ayudan a lograr mayor fidelidad?

Sobre cómo personalizar a Michael si, tomamos notas de cosas muy pero muy importantes para mejorar. Para este show, en el que tenemos la participación de Jennifer Batten por ejemplo, nos sirvió que nos dijera cosas para mejorar. Me ha dicho: "Mira, Michael lo hacía así, puedes hacer esto así y se verá mejor y va a ser más emocionante" y nosotros seguimos sus pasos y tratamos de mejorar siempre.

Debe ser un trabajo muy arduo entonces poder personalizarlo...

Es que Michael era muy complejo, en la cuestión artística, de baile, canto y vestuario. Son muchos detalles que hay que cuidar para que el show se vea bien. Este hecho de estar siempre entrenando no es menor. Además, tenemos ensayos con los bailarines y la banda para que quede todo lo más ensamblado posible, para que cuando subamos al escenario sea una sola potencia, un cuerpo entero que haga que el show funcione. Además, tenemos gente trabajando en las luces, la producción... realmente es un team muy grande, más de 20 personas trabajamos mucho para que el show se vea bien.

¿Disfrutar estar arriba del escenario?

Bueno, para mí personalmente es vivir un sueño poder viajar por el mundo haciendo un show de mi ídolo Michael Jackson, es algo por lo que estoy muy contento.

El show será el 17 de diciembre en el Luna Park

¿Pensaste en que iba a tener la repercusión que tiene?

En un momento sí, pensé que iba a ser bueno pero no como lo está haciendo ahora, la recepción del público es muy buena. Estuvimos casi en 20 países. Además cada vez que llego a la Argentina me quedo muy impresionado porque es increíble, es impresionante porque la gente tiene mucha recepción buena, los fans de Michael Jackson son muy pero muy amables.

Es que Argentina tiene muchos fans y es un tipo de público muy sentimental, ¿no?

¡Si!, tengo una aprobación del público argentino muy lindo. Los fans de Argentina son muy exigentes, pero cuando veo que les gusta este show sé que quiere decir que vamos por buen camino. Siempre nos reciben muy bien, este año hicimos shows aquí en Buenos Aires, hicimos un Movistar Arena que estuvo increíble y luego un Gran Rex, me quedé impresionado.

¿Por qué crees que Michael Jackson es tan popular?

Yo creo que es hipnótico por su mensaje. En sus canciones siempre habla de amor y de cuidar el mundo, daba mensajes muy buenos. Hay canciones que tienen mensajes que siguen siendo muy actuales. Siento que hablaba de cosas muy actuales en verdad y que sus canciones son atemporales. No importa cuando loas escuches, Michael sigue siendo el músico del momento y tiene muchos hits. Además las nuevas generaciones siguen escuchándolo. Era un artista muy especial.