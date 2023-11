La hermana de Charly García reveló su estado de salud: "No puede levantarse ni para hacerse un café"

Desde que Charly García dejó de mostrarse al público y los escenarios poco a poco se alejaron de él, las redes sociales y muchas personas que dicen estar a su alrededor no pararon de mencionar en reiteradas ocasiones cómo se encuentra de salud y cómo vive sus 72 años de vida. Sin embargo, la mayoría de todos los aportes brindados resultaron ser falsos en casi todas las ocasiones y siempre tuvo que ser su hermana, Josi García Moreno, la encargada de contar la verdad.

Charly García

Dueño del rock nacional y figura histórica no sólo en Argentina sino en el resto del mundo, Charly es un símbolo del cual cualquier persona quisiera saber la verdad sobre cómo está atravesando este proceso de la vida, qué le hace bien, qué le hace mal y sobre todo, cuáles son verdaderamente sus diagnósticos de salud de los cuales poco se sabe.

A pesar de que la familia dejó en claro en reiterativas circunstancias que aunque el cantante está atravesando distintos problemas de salud por su edad y por la manera en la que vivió todos los años de su vida que hoy bien o mal son consecuencias de cómo está, todo su círculo más íntimo intenta llevarlo con calma, ayudarlo y estar a su disposición buscando y pretendiendo que poco a poco pueda sentirse mejor.

Charly García.

Las alarmas se incendiaron cuando a pocos días de su aniversario Nacha Guevara hizo un desafortunado comentario en la televisión que dejó preocupadas y devastadas a muchísimas personas que no sólo son cercanas a Charly sino que tienen una fuerte admiración hacia él. "Está muerto en vida y ni siquiera puede caminar", había declarado la actriz.

Seguido a eso, Josi García rompió el silencio para llevarle la calma y tranquilidad a todos los fanáticos y aseguró que todas las personas que fueron a visitarlo podrían desmentir los dichos de Guevara, dando a entender que la cantante no sólo mintió sino que jamás se acercó a ver cómo estaba Charly. "Saben que estamos y que no estamos preocupados, sino que estamos ocupados. Ocupándonos de ayudarlo".

Josi García Moreno, hermana de Charly.

Después de eso, también había aclarado cuáles son los principales problemas de salud que tiene hoy en día Charly por los cuales no se lo ve en público. "La cadera fue el primer paso a esta situación de depender de otros. Hizo rehabilitación hasta que se volvió a caer". Esos dichos tuvieron que ver con el accidente que tuvo por quemarse la pierna y por la que tuvo que recibir injertos de piel.

A pesar de que esas declaraciones las realizó hace más de un mes, seguido a eso se volvió a plantear el tema de salud del rockero y su hermana, nuevamente tomó la posta de indicar qué es lo que le está pasando hoy en día y su cercanía o no de la música para volverlo a ver en los escenarios o al menos, poder reproducir una canción nueva en alguna plataforma digital.

Charly García brindando un show.

"Charly no tiene 30 años, no hizo la vida de un deportista y ahora no puede hacer lo que se le cante. Sin embargo la semana pasada volvió al estudio de grabación. Quiso volver y volvió", detalló y agregó en cuanto a su regreso a los escenarios: "Ojalá pueda salir a tocar rapidísimo. Pero no es un niño y estamos todos laburando para lo mismo, desde los médicos, la psiquiatra y nosotros. Estamos todos ahí, tratando de sumar, con Mecha a la cabeza".

En cuanto a los falsos rumores que instalaron las personas que aseguraron haberlo visto a Charly pero no lo hicieron bajo ningún término, expresó: "Estaría bueno que todos los que arman la bola y dicen que aman a Charly, lo amen de verdad y lo vayan a ver. Nito (Mestre) fue a verlo, por ejemplo. No avisó a nadie, fue y lo vio".

Sobre su estado actual y qué fue lo que desencadenó todo, indicó: "La cadera fue el primer paso a esta situación de depender de otros. No puede levantarse siquiera a hacerse un café, entonces va pidiendo lo que necesita, pero está bien. En agosto tuvo que estar internado por un pico de fiebre pero ya está. Ahora está recontra cuidado".