Tildan de "pi** duro" al Conejo de GH: escándalo tras un fin de semana sexual

Con el inicio del Cantando 2024, y algunas presencias en eventos, Cristian U y Alexis Quiroga, más conocido como El Conejo, forjaron una amistad mediática. Sin embargo, todo se derrumbó al filtrarse lo que hizo el ex participante de Gran Hermano 2023 el último fin de semana.

En el stream de Pepe Ochoa y Fede Bongiorno, revelaron una posible traición de parte de Alexis: "El Conejo Quiroga viene hace un tiempo tiroteando a una persona que se llama Dahiana de los Santos", comenzó el conductor, para luego contar que el influencer asistió a un after con tres chicas y dos amigos.

El descargo de Cristian U

"Este fin de semana Dahiana y El Conejo Quiroga tuvieron sexo ", terminó de afirmar Ochoa, que describió el encuentro "a pura pasión". Esta noticia no sólo fue compartida en el programa de stream del canal Bondi, sino que además se repostó en la cuenta de X perteneciente a LAM. Hasta el momento todo marchaba bien, hasta que los comunicadores revelaron que la joven es una ex pareja de Cristian U.

La novedad llegó a cientos de usuarios, que no dudaron en opinar al respecto, entre ellos el ex ganador de Gran Hermano: "¡Mira que pi... duro terminó siendo el Conejo! Hoy buscaré bien la data y espero que no sea así, por que si bien mi ex es totalmente libre para hacer lo que quiera, el abrazo que me dio el viernes El Conejo en el Cantando es de sin códigos y por lo mismo que atacó a Nacho, ¿no?", escribió en su perfil de X, anteriormente Twitter.

El nombre de Nacho Castañares saltó en la polémica, ya que el joven mantiene actualmente una relación con Coty Romero, ex pareja de "El Cone". Los tres fueron participantes de Gran Hermano 2023, por lo que Quiroga acusó de traidor a su compañero al confirmar su noviazgo con la correntina.

Por el momento, Alexis Quiroga, alias "El Conejo", no se pronunció públicamente sobre las acusaciones de "Sin códigos" que recibió por parte de Cristian U. Por lo que podría esperarse que rompa el silencio en "Nuevas Tardes", programa del cual forma parte por Tv Pública. La joven señalada como su nueva novia, tampoco habló sobre aquel after o algún otro encuentro.