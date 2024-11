Tinelli quedó en el olvido y cada vez más solo: Momi Giardina recibió una romántica propuesta

Tras meses de dolor, llegó alguien para enterrar el recuerdo de Marcelo Tinelli. El pasado domingo, Momi Giardina fue sorprendida por novio Sebastián Espada mientras hacían un show en vivo de Nadie Dice Nada, en Uruguay.

Bajo la atenta mirada de su público y sus compañeros de programa, la humorista recibió la propuesta que más anheló durante toda su vida: " ¿Te querés casar conmigo? ", preguntó el hombre arrodillado en el escenario, que para que su novia no sospechará llegó al teatro vestido con un mameluco blanco y una máscara: "Sí, ¡me quiero casar con vos!", gritó la mediática.

Momi Giardina encontró el amor lejos de Marcelo Tinelli

"Se casa Momi. Sebas, el novio de Momi, le pidió casamiento en pleno show de Nadie Dice Nada en Uruguay. Amamos, ¡felicidades!", escribieron desde las redes del programa para contar la noticia a los fanáticos que no estuvieron presente en el Antel Arena.

Tras la propuesta, los tortolitos se unieron en un íntimo abrazo, al cual llegaron la hija de la artista, Julieta Castro, y su ex pareja con quien mantiene una amistad hace más de una década cuando su historia de amor finalizó: "Esta es una forma de dar esperanzas a las mujeres que tienen el corazón roto", reflexionó con una indirecta a Tinelli, que no quiso hacer pública su relación.

Historia de amor

A principios de este año, el canal de stream transmitió algunos de sus programas desde Pinamar: juegos con oyentes, shows en vivo y descanso en la playa marcaron la jornada costera. En uno de los programas, Momi vio a Sebastián entre los fanáticos que se acercaban al parador desde donde transmitían y llamó su atención; con la ayuda de sus compañeros coquetearon en vivo y no quedó allí: "Pensaba irme soltera para no extrañar, pero una sorpresa me dio Pinamar. Jugando al 'Tiburón, tiburón a la vista' me puse de novia y dije: 'Sí, estoy lista'", comenzó la influencer que recibió la ovación de sus compañeros: "¿Está de novia?", preguntó Nacho Elizalde haciéndose el sorprendido: "Chicos, ¿blanqueó algo?", se sumó Occhiato.

"Un día mi vieja vino con un atraso, la Castro me dice 'casi la embarazo'. Él sigue soltero buscando el amor, pero mientras tanto le mete al color. No me compré nada en Avellaneda, ya de aquella Momi casi nada queda. Anduve de shopping con Juli y mi vieja, no quedó tienda sin que hagamos mie***. Me compré de todo, hasta ropa unisex, pero lo mejor del viaje: olvidé a mi ex ", continuó su confirmación de noviazgo.

Tinelli no quiso blanquear su relación y encontró alguien que le pida casamiento ante un teatro lleno

Desde aquellas intensas semanas en la costa argentina, Momi Giardina y Sebastián Espada no se separaron: viajes al exterior, declaraciones de amor en redes sociales, una convivencia apresurada y ahora una propuesta de casamiento marcan la historia de amor. La conductora volvió a apostar al amor luego de separarse de una relación de diez años, donde un hombre rompió su corazón al juntar sus pertenencias y abandonar el departamento.

Tras esta mala experiencia, Momi protagonizó un intenso y oculto romance con Marcelo Tinelli, quien quiso preservar su intimidad. Sin embargo, a los pocos meses confirmó su nueva relación con Milett Figueroa: otra decepción amorosa por la cual que tuvo que realizar un tratamiento psiquiátrico. Finalmente, la vida dio revancha a la mediática con un romance de ensueños.