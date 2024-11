Tini Stoessel y la interna familiar que desató su relación con Young Miko: "No cayó bien en los padres"

Si bien el romance de Tini Stoessel y Young Miko es un hecho confirmado, las protagonistas decidieron no hacerlo del todo público. En las últimas horas, se conoció el motivo por el cual las cantantes mantienen su amorío bajo las sombras.

Dedicatorias en el escenario, comentarios en redes sociales y prendas de ropas intercambiadas fueron algunos de los detalles que despertaron rumores sobre el noviazgo. Al poco tiempo de romper con Rodrigo De Paul, la Triple T volvió a apostar al amor, pero esta vez no fue todo color de rosas.

La foto con la que Tini Stoessel blanqueó su romance con Young Miko

Juan Etchegoyen dio nuevos detalles de la interna familiar que generó el romance de la artista: "Ustedes saben que el romance de Tini Stoessel con Young Miko es un hecho, yo te lo conté hace tiempo y todos esperamos que lo blanqueen porque se las ve felices", comenzó su relato el conductor de Mitre Live.

Según el periodista, la nueva relación de quien supo interpretar a Violeta "no cayó bien, no cayó bien en los padres de Tini", reveló y advirtió: "es sólo un 2% lo que voy a contar hoy de lo que sé". No es la primera vez que el conductor deja en evidencia a los papás de la joven.

La madre de Tini se niega a que su hija sea parte de la comunidad LGBTIQ+

Etchegoyen dialogó con una persona del círculo íntimo de Tini, quien no ocultó el malestar de la familia. Según reveló la molestia principal sería por el lado de la madre, Mariana Muzlera, quien no acepta a la nueva pareja de su hija: "Está todo demasiado tenso en la casa de los Stoessel con este romance", fue la frase que le habría dicho la fuente.

El conductor de radio remarcó que Tini Stoessel y Young Miko están próximas a cumplir el primer año de relación, y aunque se acompañan en cada momento, no se dio la presentación familiar: no hubo encuentros ni comidas junto a la oriunda de Puerto Rico: "Yo creo que los padres de Tini no sueltan a De Paul que de vez en cuando lo siguen viendo. Encima se le suma que como te adelanté hace mucho tiempo, Alejandro ya no es el manager de su hija, ahí hubo un quiebre en lo profesional también", dio su punto de vista Juan Etchegoyen.