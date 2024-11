Mac Allister dejó por el piso a Cami Mayan: negó todo y la desafió como nunca antes

En las últimas horas, los jugadores de la Selección Argentina aterrizaron en el país enfocados de lleno en la fecha 11 de las Eliminatorias, donde se enfrenta a Paraguay. Sin embargo, algunos de ellos se vieron envueltos en polémicas que marcan sus vidas privadas fueras de las cachas: uno de ellos es Alexis Mac Allister, quien habló por primera vez tras su conflictiva separación con Cami Mayan.

La influencer se ganó el cariño de sus fanáticos en los tiempos del Mundial en Qatar, donde realizaba el viral "vestite conmigo", para acompañar a su pareja a los partidos. A las pocas semanas, la joven juntó sus pertenencias y se mudó a Argentina tras la infidelidad del futbolista, quien estuvo con su mejor amiga, Ailén Cova.

Mac Allister aseguró que las cosas no fueron como las contó Cami Mayan

Con el tiempo, Mayan asumió como conductora en un programa de Luzu Tv dónde reveló información contundente sobre su ruptura: no sólo vio como quien fue el amor de su vida blanqueó su nueva relación con quien fue la amante, sino que además se negó a hacerse cargo del traslado de la perra que compartían, y se quedó con artículos personales de la modelo.

Con rumores sobre su persona, sumado a su madre defendiendo su imagen, y una ex que lo demandó y exige una compensación económica por los años de convivencia en el exterior, Mac Allister rompió el silencio: "No hubo más relación. Ella tomó su camino, yo tomé el mío y bueno", comenzó en referencia a Camila, y continuó sobre lo legal: "Sobre lo otro está todo en la Justicia , donde tiene que estar, y estamos esperando", sostuvo desde su auto a la salida de un restaurante en la Costanera.

Cami Mayan

Los periodistas insistieron en ampliar las declaraciones del centrocampista: "En su momento charlamos las cosas que teníamos que charlar, pero fue claramente una decisión de ella, está todo bien y está en todo su derecho", se refirió a la demanda. Si bien Mayan se encargó de exponer los detalles detrás de la separación, Alexis tomó otra postura: "Creo que es normal en una relación, ella tomó la decisión de salir a hablar y hacer públicas cosas que sintió o que ella cree que pasaron , pero yo sé cómo fueron las cosas y por eso estoy muy tranquilo ".

La calma del deportista a la hora de hablar llamó poderosamente la atención en redes sociales: "Habló tan tranquilo del tema que recordé porque era del club atlético Mac Allister", fue uno de los tantos comentarios en la plataforma X, ex Twitter. Y es que desde aquella tranquilidad, dio a entender que las cosas no fueron como realmente las contó su ex.

Sobre su relación con Ailén Cova, Mc Allister se mostró firme: "Estamos muy bien, armando nuestra vida allá, en Inglaterra. Así que estamos contentos de disfrutar la vida juntos ", cerró con una sonrisa en el rostro.

La situación legal

Cami Mayan contó cómo dejó su vida de lado para acompañar a Alexis Mac Allister. En este marco, decidió exigir una compensación económica por los años de convivencia en Inglaterra.

Tras las críticas, su abogado Ignacio Trimarco, aclaró lo que su cliente estaba solicitando ante la Justicia: "La mediación está cerrada, pero no hubo acuerdo. La demanda está presentada desde hace tiempo y la causa empezó hace más de un año y medio. De nuestra parte nunca se dijo nada, se supo del otro lado, porque Camila no quiere mediatizar esta situación. Lo que pide es confidencial como toda causa de familia, pero es una compensación económica".

Mc Allister apostó a una nueva vida con Ailén Cova

Respecto a los millones que habría solicitado Cami Mayan, el letrado detalló: "Es una realidad y corresponde. Las demandas tienen un monto, pero en este caso lo va a determinar un juez de acuerdo a las pruebas que se presenten". Esa cifra suele calcularse como un porcentaje de los ingresos que percibió Alexis Mac Allister durante los años en los que estuvo con la modelo.