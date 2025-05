"Todos tienen el cul* sucio": fuerte declaración de Polino tras la denuncia de Canosa que involucra a Florencia Peña

Si bien ya pasaron algunas semanas desde la denuncia presentada por Viviana Canosa en Comodoro Py —en la que acusó a varias figuras públicas de formar parte de una presunta red de trata de personas—, fue recién ahora que Marcelo Polino decidió pronunciarse al respecto y salir en defensa de su amiga, Florencia Peña.

El periodista visitó el programa Infama y no se guardó absolutamente nada: "A mí lo que me llamó la atención y lo que realmente me preocupa del caso —de hecho lo hablé con Lizy (Tagliani)— es el tema de que está en pleno proceso de adopción , y esto no es un buen momento para una situación así", expresó, en relación a las acusaciones que recibió la humorista justo en la semana clave del juicio de adopción de su hijo, Tati.

Flor Peña y Marcelo Polino

"No voy a hablar del caso de Lizy porque sería meterse en su vida privada, pero yo acompaño procesos de adopción. Padres adoptantes que están por recibir la adopción definitiva, y si aparece algo medio extraño frente a la Justicia, inmediatamente el juez de familia frena todo hasta que se aclare. No te firma nada ", agregó, desacreditando la denuncia contra la conductora.

Si bien evitó profundizar sobre la situación de Tagliani, Polino fue contundente cuando se trató de defender a Florencia Peña: "Estoy esperando al miércoles para que se abra el secreto de sumario. Desconozco lo que se denunció, pero pongo las manos en el fuego por Florencia Peña, la conozco desde los 17 años. No iba al TC2000 a capturar pibas. Con Florencia hacemos hasta humor con eso, a veces no tiene ni tiempo de ir a la peluquería, tiene tres pibes, ¿va a reclutar pibas al TC2000?", ironizó.

Mientras Canosa presume en sus redes sociales que está trabajando en nuevos proyectos, Polino destacó el perfil combativo de la conductora: "Viviana es una persona que se ha enfrentado a los poderosos, que se ha enfrentado a gente pesada". Sin embargo, no ocultó su desconcierto por el silencio que cayó sobre el caso: "Yo no hablé con ella después de todo lo que pasó, pero ¿viste que todo se calmó? Cuando empiezan a tocar a los pescados gordos, ¿viste cómo se callaron todos? Todos se callan la boca, porque todos tienen el cul* sucio acá ", disparó sin filtros.

La denuncia de Viviana Canosa sigue envuelta en misterio y sin avances visibles en la Justicia. Mientras tanto, figuras como Marcelo Polino eligen tomar partido en un tema que mezcla nombres de alto perfil, especulaciones y un proceso judicial cuya resolución aún parece lejana.