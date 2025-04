Florencia Peña, en el ojo del huracán: "No me pueden acusar de algo así, es aberrante"

El escándalo desatado por Viviana Canosa volvió a cruzar los límites del periodismo y la ética, empujando al barro a figuras públicas sin una sola prueba concreta. Esta vez, la tormenta cayó sobre Florencia Peña, quien fue involucrada -quizás por su amistad con la humorista- en una supuesta red de trata a partir de una denuncia presentada por la conductora en Comodoro Py. La mención de su nombre —junto al de Damián Betular, Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese y otros— desató una catarata de indignación, dolor y repudio por parte de los señalados. Pero Peña, lejos de esconderse, dio la cara, levantó la voz y exigió justicia.

Conocida por su frontalidad y una carrera construida en base al trabajo, Peña no esquivó el golpe. Frente a las cámaras de LAM, rompió en llanto al denunciar la gravedad de la acusación: "Soy una persona controversial, picante, y me banco el juego. Pero hay algo que me atraviesa desde siempre: mi honestidad. Podés no gustarme, podés criticarme como actriz, como conductora, incluso como madre. Pero yo soy honesta. No me pueden acusar de algo así, es aberrante".

En su descargo, expuso no solo el impacto personal de ser señalada en un delito tan monstruoso, sino también la dimensión social y familiar del agravio: "Yo tengo tres pibes. Dos están escolarizados. ¿Se imaginan lo que significa que lean un título diciendo que su mamá está metida en una red de trata?". El límite, una vez más, se traspasó sin reparos. Porque no se trata de la crítica a una figura pública ni del cuestionamiento profesional: se trata de una difamación brutal y sin pruebas.

Todo esto, además, amplificado con irresponsabilidad. Peña no dudó en accionar legalmente y ponerse en manos del abogado Fernando Burlando, quien confirmó que el nombre de la actriz no figura en la causa. "Me metí en el expediente y no hay ninguna denuncia contra Florencia", aseguró. A pesar de esto, su nombre ya circula en portales y redes sociales asociado a una de las acusaciones más graves que alguien puede enfrentar. El juicio social, como dijo Burlando, es inmediato.

Y por ende, las consecuencias son demoledoras. En su testimonio, la actriz también denunció el rol cómplice de cierto periodismo que, con tal de obtener clicks o rating, relega la verdad al último plano. "Tengan mucho cuidado con lo que escriben en los titulares. Están haciendo cualquier cosa", reclamó. Y es que la denuncia de Canosa se alimenta del eco que algunos medios replicando nombres sin siquiera pedir una prueba, sin exigir fundamentos, sin asumir la responsabilidad de las palabras.

Florencia Peña no está sola. Damián Betular, Vernaci, Lizy Tagliani, Costa, entre otros, también fueron arrastrados por el mismo vendaval de acusaciones infundadas. Algunos ya salieron a defenderse, otros evalúan acciones legales. La actriz relató haber hablado con varios de ellos, conmocionados por lo que definió como "una aberración". Porque el daño no es solo individual: es colectivo.

Atenta contra el honor, la trayectoria y la vida privada de personas públicas que, por el simple hecho de ser reconocidas, son blanco fácil para quienes hacen del barro una profesión. "No estoy acá porque crea que la gente va a creer esto —dijo Peña—. Estoy acá porque sé que esto va a ser utilizado de forma vil. No quiero googlearme y que lo primero que aparezca sea 'Florencia Peña red de trata'. Yo ya pasé por muchas. Y esto tiene que frenarse ya", lanzó.

Viviana Canosa

Tiene razón. Esto tiene que frenarse ya. Más allá de las simpatías personales o políticas, más allá de que uno comparta o no sus opiniones, Florencia Peña merece un trato justo. Y el límite es claro: una denuncia sin pruebas, replicada sin chequeo y que pone en duda la integridad de una persona, no es periodismo. Es difamación. "Tengan mucho cuidado con lo que escriben en sus titulares. Porque por clicks y por rating están haciendo cualquier cosa. Porque yo estuve ensayando todo el día, no estaba muy enterada de lo que había pasado. Recién llegué a casa y vi un video de este hombre (Juan Manuel Dragani) hablando de mí", sostuvo la actriz.

Y continuó: "Dijo que la denuncia es 'recluta menores'. Lo afirmó, no dijo 'reclutaría'. 'Recluta menores en tal dirección y tal dirección'... Y nadie le dice 'pero ¿cuáles son las pruebas?'. Con este asunto de que como hay secreto de sumario se agarra todo eso y dice 'no bueno pero todo está en la causa'. No hay secreto de sumario un pingo. Y yo ya hablé con Burlando, y lo pueden llamar. Me dijo 'Yo me metí en la causa y no hay ninguna denuncia'. "Una red de trata, ¿de verdad se me está acusando? Yo, que además hay mucha gente que le gustaría verme hundida. ¿Ustedes creen que si yo estuviera en alguna situación cercana a la delictividad, no estaría ya estampada contra un paredón?".

Florencia Peña

Si el medio que lo permite es uno de los más importantes del país, como El Trece, entonces el problema es aún más profundo. Como dijo Mariana Fabbiani, "la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer". Darle espacio a Canosa, con sus antecedentes de escraches, hostigamientos y operaciones mediáticas, es una decisión editorial. Y con cada nuevo escándalo, esa decisión cobra un costo humano altísimo. "Viviana Canosa ya sabemos lo que es, todo el medio la conoce: nació chancho, morirá chancho. Lo único que hiciste fue arruinarle la vida en tu espantosa y horrorosa carrera a todo el mundo, con una maldad y una crueldad sin límites"; dijo Fabbiani.