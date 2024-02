Nancy Pazos reavivó la pelea entre De Brito y Lussich: "Tu fracaso serial no te dejó avanzar"

El conflicto entre Ángel de Brito y Rodrigo Lussich, a partir del escándalo por la primicia de la separación de Marina Calabró, no para de crecer. Todo comenzó cuando el conductor de Socios del Espectáculo agredió mediante su programa al jurado del Bailando por un Sueño y poco a poco, la polémica comenzó a aumentar escalando niveles infinitos que parecen no tener ningún tipo de punto final.

Ángel de Brito fulminó a Lussich.

Todo empezó porque De Brito se guardó la primicia de la separación de Calabró pero Lussich fue al ataque y lo primereó en sus redes sociales, terminando así con la paz y los códigos entre los periodistas de espectáculos. Si bien se sabía que no se llevaban bien, el mote de "traidor" que le puso el hombre de LAM a su colega, tras revelar la situación de su amiga periodista, generó una verdadera guerra mediática.

A partir de ese momento, Lussich cada situación que tuvo la aprovechó para lanzarle una indirecta -muy directa- a De Brito y este mismo, encontró a la red social X (ex Twitter) como canal para defenderse y dejar expuesta que su enemistad podría seguir avanzando hasta el último de sus días.

Lussich lo trató de "choriplanero", habló de su tintura, de que "LAM tiene bajo rating" y unas cataratas de cosas de las cuales De Brito se defendió tratándolo de "sin códigos", dando a entender que traicionó a su amiga por una primicia, y dentro de todas aquellas cosas, también lo describió como un "bobo".

Rodrigo Lussich

Pero cuando parecía que las aguas se calmaban y que ya la espuma había bajado, volvió aparecer en escena una nueva guerra mediática entre los dos. Esta comenzó porque Lussich estaba, mediante su programa, por mostrar un recorte de una nota de Nancy Pazos relatando su última pelea con Noe Antonelli y ante eso, se refirió de una manera muy particular diciendo que aquellas son personas que no "sueltan" los acontecimientos.

El problema justamente no fue que dijo eso de Pazos, sino que, sin ningún contexto alguno y sin nada que lo traiga a colación, la comparó directamente con el conductor de LAM, sin ningún tipo de motivo ni razón. "Es como De Brito, es esa gente que no descansa nunca. Son gente vos los soltás y no te sueltan. Es gente que no suelta".

De repente Lussich armó un estilo de monólogo en el cual hablaba específicamente de lo que es "soltar" una discusión, haciendo hincapié en De Brito. "La gente que no suelta, que está todo el tiempo en tensión, no sueltan... Son como moscas", lanzó y retrucó: "Bueno, vamos a ver a Nancy Pazos, la versión femenina de De Brito".

Ángel De Brito le contestó a Lussich: "Tu fracaso serial no te dejó avanzar nunca".

Luego de que se haya hecho viral aquel momento de Lussich, De Brito agarró su mejor arma y decidió atenderlo mediante su cuenta oficial de X, en donde siempre eligió sacar los trapitos al sol. "La obsesión que tenés @rodrigolussich. Tu fracaso serial no te dejó avanzar nunca. Hace terapia boludo", lanzó el jurado del Bailando 2023. La pelea, lejos de apagarse, está más encendida que nunca.