Sonia, la tercera en discordia entre Peso Pluma y Nicki Nicole: "Siempre hay dos lados en una historia"

Ay, ay, ay Peso Pluma... El cantante le rompió el corazón a la amada Nicki Nicole y el de los 46.044.703 habitantes de la República Argentina que siguen a la artista. A través de un terrible video que circuló por las redes sociales, se dio a conocer que Peso Pluma fue, al menos con Nicki, nada más y nada menos que un horrible y burdo infiel.

Nicki Nicole y Peso Pluma

Es que lo descubrieron in fraganti con una mujer de pelo oscuro y piernas largas, voluptuosas formas marcadas por un vestido color beige y hasta hace pocas horas... sin cara. Claro, la mujer sabía que estaba con una estrella de peso internacional y que podía meterse en problemas. Es por eso, tal vez que, que cuando empezaron a filmarlos, ella comenzó a caminar más rápido por la alfombra roja del Casino en Las Vegas, Estados Unidos, en el que estaban después del Super Bowl 2024.

Nadie la juzga, claro. Pero sí tocó una fibra muy íntima de los argentinos que tienen devoción con aquella rosarina de voz dulce y palabras contundentes. Antes de que pasen las 24 horas de lo sucedido, se supo quién es la tercera en discordia: se llama Sonia Sahar, tiene unos 19 mil seguidores (y subiendo) y se autopercibe en su perfil de Instagram como "investigadora privada". ¡Creer o reventar!

Si alguien propusiera el ejercicio de comparación, Sonia sería del estilo de Sofía Clerici (la influencer que desató un escándalo político por el cual Martín Insaurralde tuvo que renunciar a su candidatura como intendente de Lomas de Zamora): voluptuosa y cortinas de pelo morochos; botox en boca, pómulos y frente; implantes mamarios, de gran cadera y cola.

Sonia Sahar

Ante el escándalo, Sahar publicó una frase en inglés donde expuso que hay "gato encerrado" en todo el asunto: "Don´t believe everything you hear in the media. There's always 2 sides to a story", que en criollo se traduciría como: "No creas todo lo que escuchas en los medios. c".

Sonia es una influencer muy viajada, otra línea en coincidencia con Clérici. Se la ve en destinos exóticos con frecuencia como Tulum, Nueva York, el mar Caribe, Jamaica, México, Beverly Hills. Allí se la ve vestida ¡carísima! con accesorios zarpados de exclusivos y en poses dignas de una modelo de alta costura.

Aplastante respuesta de Nicki Nicole

Girar y seguir fue la reacción de Nicki ante la vulgar exposición de Peso junto a Sonia. Es que la cantante tiene bastante trabajo como para estar pendiente 24/7 del que era su flamante nuevo novio.

Ella tenía que cumplir con un compromiso laboral en Costa Rica (cantar en el Picnic Festival Centroamérica 2024) y por eso no acompañó a Peso al Super Bowl. Allí, él decidió cambiarla por ella y lo peor fue que no tuvo ni medio recaudo en no dejarse ver con la influencer. Todo el mundo lo sabe: "Ojos que no ven, corazones que no sienten".

Peso Pluma y Nicki Nicole

Sin dudarlo ni un segundo, la autora de "Dispara" publicó un durísimo mensaje que dejó a Peso Pluma como el peor de los amantes del mundo: "Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy". Nicki siguió: "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", dijo y conquistó aún más los corazones de su fandom.