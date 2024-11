Un amigo de Marcos Ginocchio lo mandó al frente: la verdad de su relación con la China Suárez

El estado sentimental de la China Suárez se volvió algo recurrente en redes sociales. Y es que tras su separación con el cantante Rusherking, la joven no se volvió a mostrar acompañada, aunque distintos hombres de la farándula fueron vinculados con su persona. En las últimas horas, un ex participante de Gran Hermano confirmó lo que todos sospechaban.

Durante meses se especula con la relación que hay entre la ex Casi Ángeles y Marcos Ginocchio: hay quienes aseguran que se trata de una amistad, aunque muchos otros afirman que va más allá. Sin embargo, el ganador del reality show siempre mantuvo bajo perfil y poco se sabe de su vida privada.

Marcos Ginocchio y la China Suárez: ¿Más que amigos?

El 31 de octubre, la modelo realizó una fiesta de Halloween para sus hijos, y el ex hermanito no se la perdió. A través de una selfie, la China presumió la presencia del joven, y esta no sería la primera vez que se muestran juntos: "Yo tengo una información que no me pueden desmentir. El otro día fueron a Cruza juntos, me lo contó una persona que estuvo en el VIP con ellos. Toda la noche estuvieron juntitos, bailando , él le hacía tragos, ella lo buscaba... Marcos estaba con las amigas de toda la vida de la China", relató Pepe Ochoa.

Marcos Ginocchio festejó Halloween con los amigos de la China Suárez

Este jueves, un amigo cercano a los mediáticos terminó de confirmar lo que todos sospechaban. En su reciente visita a El Ejército de LAM, stream de Bondi Live, Alexis Quiroga más conocido como Conejo dio a entender que la China Suárez estaría con Ginocchio.

Todo comenzó cuando el conductor consultó sobre la actriz: "¿No le intentarías pegar 45 tiros para intentar bajártela?". Frente a esto, el "Cone" respondió con un enigmático: " Tengo códigos ", una frase que fue suficiente para encender las alarmas, ya que es amigo de Ginocchio.

Ochoa no perdió la oportunidad para exponer a su invitado: "Ya está, otro titular. El Conejo acaba de blanquear la relación de la China Suárez y Marcos Ginocchio". Este comentario se suma a la pisada de palito que le ocurrió a Daniela Celis, en su visita al mismo programa: "Son amigos. No, no sé qué son . Que sean felices todos con quien tengan que ser, está muy bien".

Por otro lado, Alexis Quiroga trató de mentirosa a Coty Romero, por los comentarios de la influencer sobre la noche que pasó con "El Primo": "Yo le creí a Marcos, me dijo que no. Me enteré en su momento lo de Nacho y lo encaré, que a lo mejor tendría que haber sido al revés pero bueno. Y en aquel tiempo me dijo que no y a los pocos meses se pusieron de novios", volvió a atacar al actual de la correntina.